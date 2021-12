Un Natale condiviso: gli appuntamenti del fine settimana

Babbo Natale arriva in piazza del Mercato. La mostra dei presepi in via Saffi e via di Visiale e poi letture, cinema e animazione per bambini

Proseguono le iniziative in programma per ‘Un Natale condiviso’. Otto gli appuntamenti in programma nel weekend.

Si inizia oggi sabato 11 dicembre alle ore 15.00 l Centro civico di San Nicolò (presso l’albero condiviso) con ‘Letture sotto l’albero’. L’incontro, a cura della Biblioteca comunale G. Carducci, è a ingresso libero su prenotazione (0743.218801). Alle ore 17.00 appuntamento a cura di Athanor Eventi con ‘Gli sbandati Marching Band’ nelle vie del centro storico della città.

Domenica 12 dicembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, torna il ‘Mercato dell’antico…aspettando il Natale’ in piazza della Libertà, corso Mazzini e piazza Pianciani, mentre in piazza del Mercato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ad accogliere adulti e bambini ci sarà Babbo Natale, un’iniziativa a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto.

Sempre domenica 12, ma alle ore 10.30, Sistema Museo ha organizzato il trekking guidato alla scoperta di ‘Palazzo Collicola e le nobili dimore’ di Spoleto (per info e prenotazioni è sufficiente chiamare i numeri 0743.224952 o 0743.46434). Per i giovanissimi appassionati della settima arte c’è invece ‘Colazione al cinema’ (sempre alle ore 10.30) con la proiezione del film “La gabbianella e il gatto” al Cinema Sala Pegasus, un appuntamento a ingresso gratuito voluto dall’amministrazione comunale.

Alle ore 11.30 in via Aurelio Saffi (Sala degli Ori) è in programma l’inaugurazione della X edizione di ‘Spoleto la città in un presepe’ a cura della Pro Loco di Spoleto ‘Antonio Busetti’. Le opere realizzate saranno visibili alla Sala degli Ori, all’uscita della mobilità alternativa in piazza Campello e in via di Visiale.

In via del Mercato, dalle ore 15.30 alle 18.00, spazio all’animazione dedicata ai bambini e alle bambine con ‘La scatola d’oro’ a cura dell’Associazione Il filo rosso (per maggiori info chiamare il numero 328.1531304)

Tutte le iniziative saranno svolte in ottemperanza alla normativa anticontagio da Covid-19 e l’obbligo di rispettare detta normativa è a carico dei soggetti organizzatori delle singole iniziative.