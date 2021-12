Un “Natale con i fiocchi” a Castel Ritaldi

Il programma degli appuntamenti organizzati dalla Asd La Castellana e dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune

Per le feste, Castel Ritaldi si veste di una atmosfera calda, accogliente e magica…insomma coi fiocchi. Siamo pronti a celebrare uno dei periodi più attesi dell’anno con l’evento “Natale Coi Fiocchi” organizzato dalla Asd La Castellana e la Pro Loco in collaborazione con il Comune di Castel Ritaldi, Parrocchia, associazioni e attività del territorio.

Sabato18 e Domenica 19 si prevedono pomeriggi all’insegna di magici momenti, di laboratori, spettacoli in compagnia di Babbo Natale, gli Elfi e la Slitta di Babbo Natale.

La Festa di Natale a Castel Ritaldi sarà un piacevole momento per trascorrere un pomeriggio di divertimento e l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale” nonostante il momento difficile che stiamo vivendo.