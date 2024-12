Un martedì da bradipi. Raccolta fondi a favore dei progetti del centro Young people

Il 17 dicembre presso la Sala Frau, si terrà un evento speciale dedicato alla solidarietà e alla consapevolezza. L’iniziativa inizierà alle ore 17:00 con la presentazione gratuita del documentario “La Marcia dei Bradipi Veloci – Storia di Cammino, Avventura e Consapevolezza”, un emozionante racconto di viaggio e crescita personale che ripercorrerà le tappe del cammino dei nostri Bradipi veloci. Attraverso immagini e testimonianze dirette dei protagonisti, questo documentario è un vero e proprio spazio di condivisione in cui i ragazzi raccontano, passo dopo passo, cosa ha significato per loro questa avventura.

Il video è stato realizzato da Massimo Balducci e Carlo Laureti con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Usl Umbria n. 2, dell’AIAS Sez. di Spoleto e del CAI di Spoleto. Al termine dell’evento in sala Frau, alle 19:30 circa, ci sarà una cena conviviale presso la Fattoria Sociale, al costo di 25,00 € (necessaria la prenotazione). Il ricavato dell’evento sarà devoluto per sostenere i progetti del centro Young People. Per informazioni e prenotazioni chiamare 0743-221300 / 3346483553