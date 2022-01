Un Libro per ricordare Gian Carlo Menotti a 15 anni dalla sua morte

A cura di Luca Filipponi e Antonio Moccia

Luca Filipponi giornalista e presidente del Menotti Art festival Spoleto ed Antonio Moccia, musicista già direttore del Teatro La Fenice di Venezia hanno effettuato una lunga e complessa ricerca sulle attività e sulla vita del musicista,compositore e fondatore del festival dei due Mondi di Spoleto Gian Carlo Menotti.

Da queste ricerche, svolte anche e soprattutto in america, dove Menotti è molto celebrato, pubblicato e rappresentato, è nato questo libro dal titolo emblematico e che sarà editato da Graus Edizioni e distribuzione Mondadori (promo copertina di Paola Biadetti).

Il libro che uscirà a maggio riporta molti scritti ed articoli inediti, nonchè sue dichiarazioni a tv inglesi ed americane che restano ancora oggi molto attuali e che sicuramente faranno parlare molto di Gian Carlo Menotti a Spoleto e non solo .

Attraverso questo libro si vuole ricordare il Menotti musicista, ma anche il direttore di orchestra,l’organizzatore ed il comunicatore che soprattutto in Italia non è molto conosciuto e dopo la sua morte su tanti aspetti della sua personalità è calato il sipario in modo , forse un pò ingeneroso. Con questo progetto di ricerca editoriale e giornalistica gli autori vogliono riportare prepotentemente alla ribalta la figura di Gian Carlo Menotti con un ricco studio al quale si aggiungono i contributi del giornalista Alfonso Marchese già autore di un libro introvabile su Gian Carlo Menotti, di Giuseppe Catapano, rettore della Accademia Auge e di numerosi musicisti e direttori di orchestra americani ed internazionali. Soddisfatti Filipponi e Moccia : ” Attraverso questo progetto e questo libro che sarà anche una pièce teatrale, in molti potranno conoscere meglio Gian Carlo Menotti e soprattutto si potrà evitare di dare una immagine distorta ed antistorica di Giancarlo Menotti alle nuove generazioni”.