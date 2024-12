Un libro per ricordare Don Gianfranco Formenton

Martedì 17 dicembre, alle ore 16, 30, presso la Biblioteca comunale (Palazzo Mauri – sala piano terra) verrà presentato il libro che raccoglie gli scritti più significativi di Don Gianfranco: contro la guerra il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori, per l’ Ambiente e il Diritto alla salute della popolazione, per la libertà e i diritti civili, contro gli abusi e la corruzione dei potenti, per una Chiesa fedele al Vangelo.

Interverranno oltre l’autore del libro, Aurelio Fabiani, amici e compagni di tante battaglie ed esperienze fatte insieme a Gianfranco, a Spoleto, in Valnerina e in Brasile, come Antonio Briguori e molti altri.