Un legame che va oltre lo sport: la famiglia Berti-Stocchi e la Ducato Calcio Integrato nel nome di Eleonora

Il PalaRota non ha vissuto solo la buona partita di campionato della Ducato Futsal contro il Lidarno. Ma, nell’intervallo, è stato lasciato spazio a qualcosa di più grande e profondo: dopo qualche settimana, infatti, è stato il momento per sancire un legame profondo, di quelli indissolubili, tra la famiglia Berti-Stocchi ed una delle realtà più importanti e significative del mondo Ducato, il Calcio Integrato. Come noto, durante le esequie di Eleonora Berti, ragazza spoletina troppo presto salita in cielo, la famiglia organizzò una raccolta di fondi da destinare alla parte sociale dello sport. Una parte di questa somma, raccolta anche grazie alle generose donazioni della Urbani Tartufi ecdella Agenzia Generali di Casarano, in provincia di Lecce, è stata consegnata al presidente Michele Zicavo, a mano di Renzo Berti, papà di Eleonora. Era presente una nutrita rappresentanza del Calcio Integrato, guidata da Davide Feliziani, dirigente responsabile. Un momento toccante è stato quello di una donazione particolare: due paia di scarpe che Eleonora non ha potuto indossare sono andate a Rachele (già sua compagna di scuola ed a Caterina, bomber della squadra). In un PalaRota attento e silenzioso, Renzo Berti, giornalista spoletino di lungo corso, ha confermato che nella futura associazione, che porterà il nome proprio di Eleonora ci sarà spazio per il sostegno di quelli che sulla carta sono più deboli e, quindi, sarà fortificato il legame proprio con la Ducato Calcio Integrato. Era presente anche Federico Cesaretti, assessore con deleghe ai rapporti con le società sportive che ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno di queste iniziative. Ha chiuso il presidente della Ducato, Michele Zicavo, con un ringraziamento particolare per la donazione ricevuta, che permette di migliorare il lavoro iniziato. Solo alla fine di questo momento, il folto pubblico si è sciolto in un lungo e partecipe applauso. I ragazzi del calcio integrato si sono, poi, ritrovati al “Sampei” di Castel Ritaldi per la festa degli auguri con i genitori ed i dirigenti. Un momento di allegria, ma anche di riflessione dettata dalle parole di Renzo Berti, presente alla conviviale. Ai ragazzi ha portato il proprio saluto via telefono il consigliere regionale, Stefano Lisci, assente per i postumi dell’influenza. Anche in questa occasione è intervenuto l’assessore Federico Cesaretti, che ha sottolineato l’importanza del progetto della Ducato ringraziando le famiglie Berti e Stocchi per il bellissimo gesto in nome della amatissima Eleonora.

Foto: Luca Cannarozzo – Ducato Futsal