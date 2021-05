Un guasto tecnico costringe alla chiusura il Cinéma Sala Pegasus

Uno sbalzo di corrente nel centro storico di Spoleto ha causato un danno di circa 6000 € al proiettore

In Sala Pegasus siamo da sempre abituati alle ripartenze – si legge in una nota inviata in redazione – é successo dopo la chiusura a causa del sisma del 2016, dopo il primo lockdown, dopo il secondo lockdown e l’abbiamo sempre fatto per primi e cercando di restare aperti ogni giorno.

Purtroppo siamo adesso costretti all’ennesimo stop: oggi, durante la proiezione pomeridiana in v.o. del bellissimo film di Vintenberg Un Altro Giro, uno sbalzo di corrente nel centro storico di Spoleto avvenuto intorno alle 19.15 ha compromesso il funzionamento del nostro proiettore. Dopo una veloce diagnosi dei nostri fantastici tecnici, si è stimato un danno di circa 6000€. Stiamo cercando di risolvere il problema nel minor tempo possibile, sperando di poter riaprire già giovedì e soprattutto di essere pronti ad accogliere sabato 5 giugno il regista Massimo D’Anolfi.

Si riparte ancora una volta e, come sempre, vi aspettiamo.

Avvisiamo gli spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita in sala e su Liveticket di contattarci tramite mail all’indirizzo cinemasalapegasus@gmail.com o ai seguenti recapiti:

3338636725

3402463339

3355989803

Il film Un Altro Giro sarà riprogrammato in versione doppiata e in versione originale sottotitolata per tutta la prossima settimana.

Scusandoci nuovamente per il disagio – conclude la nota – auguriamo di poterci rivedere presto, in sala.