Un gruppo di residenti del Centro Storico chiede un incontro al Direttore della USL Umbria 2

Lunedì mattina raggiungeranno la sede di Terni dell’azienda sanitaria

Il Pullman prenotato dal Comitato del Centro Storico partirà da Spoleto Lunedì mattina e sarà a Terni in Via Bramante alle 11 per chiedere un incontro al Direttore della USL Umbria 2 dr. De Fino.

I cittadini chiedono che la Direzione riattivi l’ultimo Ambulatorio del Centro storico che ha chiuso i battenti dopo il pensionamento dell’ultimo sanitario che prestava lì il servizio di medico di base, mettendo a rischio anche la farmacia.

I cittadini di Spoleto sono inquieti: sentono che i servizi sanitari della loro città sono sotto attacco, sia quelli ospedalieri e, ora, anche quelli territoriali e vogliono garanzie sul futuro. Proveranno a incontrare i responsabili della sanità territoriale della Usl e manifesteranno a loro il disagio che subiscono in specie i più anziani e i disabili