Un giardino per Daniela Alberetti, “Ogni fiore ci parlerà di lei e ricorderà il suo gesto”

(DMN) Spoleto – si è svolta questo pomeriggio, in Via Brigata Garibaldi, la cermimonia di intitolazione dei giardini a Daniela Alberetti, 23enne spoletina deceduta in un tagico incidente stradale il 23 luglio 2000, a pochi giorni dal matrimonio e dall’assunzione in un importante azianda , di cui furono donati gli organi per sua espressa volontà in vita.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), sezione di Spoleto, ed è stata inserita – come momento di sensibilizzazione – nell’ambito della Giornata Nazionale per la donazione ed il trapianto di organi e tessuti.

Erano presenti alla cerimonia il Presidente dell’Aido Spoleto Daniele Barranca, la famiglia Alberetti e la mamma di Daniela, Rossana Bonanni, il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, i vicepresidenti del Consiglio Comunale Maura Coltorti e Sergio Grifoni, il vicesindaco Danilo Chiodetti, l’Assessore Agnese Protasi, Don Bruno Molinari in rappresentanza dell’Archidiocesi di Spoetonorcia, Cristian Baroni dell’Associazione Il Sorriso di Teo, Andrea Duranti dell’Associazione Social Sport Spoleto e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Il commosso ricordo di Daniela Alberetti è stato affidato alle parole di Rosanna Piantadosi mentre a conlusione della cerimonia il gruppo folkloristico Le Cinciallegre, diretto da Adelaide Colombo, ha offerto un omaggio musicale alla memoria di Daniela.