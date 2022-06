Un defibrillatore pubblico ad Eggi

Donato dalla Pro Loco: l’annuncio durante la seconda edizione del Memorial Luciano Staffa

Sabato 25 Giugno presso il verde attrezzato di Eggi si è svolta la seconda edizione del Memorial Luciano Staffa. Alla cena con scopo benefico, organizzata dalla Pro Loco “Amici di Eggi” per ricordare Luciano hanno partecipato oltre 130 persone tra amici, associazioni e parenti, che hanno voluto così stringersi attorno alla moglie Laura e il figlio Daniele a testimoniare il grande ricordo lasciato dal loro caro. Il ricavato della serata è stato completamente devoluto all’associazione Aglaia di Spoleto e sara‘ destinato alle attività di assistenza domiciliare e in Hospice “La Torre del Colle” in favore delle persone con malattie inguaribili e i loro familiari del nostro territorio. Durante la serata la Pro Loco ha voluto fare un regalo a tutta la comunità eggiana, donando e istallando un defibrillatore pubblico.

“Un dono per tutto il paese, dopo un periodo particolare in cui si è dovuto interrompere la storica sagra, questo deve essere il segno di un ritorno alla normalità e per iniziare nuovi progetti per il prossimo anno.” Questo il messaggio del direttivo della Pro Loco che ha così voluto ringraziare, chi con la propria donazione ha permesso questo acquisto, donatori che per scelta hanno preferito l’anonimato. A sottolineare sia la donazione che il voler istallare lo strumento salva vita è stato poi, Baroni Cristian presidente dell’ associazione “Il sorriso di Teo” chiamato ad inaugurarlo insieme al vice presidente Piantoni Alessandra. Il papà di Teo, dopo aver promesso un incontro con la comunità per spiegare l’importanza e l’uso, ha ringraziato la Pro Loco per aver coinvolto l’associazione chiedendo consigli e per aver accolto il messaggio di sensibilizzazione, sulla cardioprotezione, di cui i genitori di Teo sono da anni fervidi sostenitori.

Nei saluti finali il presidente della Pro Loco Gianluca Ciamarra e il suo consigliere Sergio Bocchini hanno annunciato come dal prossimo anno l’ente ha deciso di creare iniziative per i più piccoli, avviando collaborazioni con altre associazioni come La maestra Patrizia, Social Sport Spoleto e Il Sorriso di Teo.