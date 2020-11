Un defibrillatore per Meggiano

All’indomani del terremoto le liberalità raccolte dai geometri professionistifurono messe a disposizione per sostenere un progetto dal titolo “Cantiere cardioprotetto” finalizzato a sostenere con l’installazione di alcuni defibrillatori tutta l’area della Valnerina e di Spoleto. Per la collocazione dell’apparecchio donato al Comune di Vallo di Nera, la scelta dell’amministrazione comunale è caduta suMeggiano, frazione montana distante dalla principale via di comunicazione e dai presidi di soccorso.

Il defibrillatore semiautomatico è stato montato all’interno di un armadio di corten, progettato e messo a disposizione dal Collegio, nella piazza Falcone e Borsellino posta al centro del paese e facilmente accessibile. Corsi di formazione rivolti agli operatori volontari completeranno l’operazione.

All’installazione erano presenti il consigliere del Collegio Norise Fedeli, il sindaco di Vallo Agnese Benedetti e la consigliera Serena Nicolai, il personale dell’ufficio tecnico comunale Giorgio Gentili e Maurizio Massari, oltre alle ditte Mandoloni e Rizzi.

Proprio a Vallo di Nera, alcuni mesi fa, gli apparecchi salvavita furono mostrati ai numerosi sindaci dai vertici del Collegio.

“Esprimiamo gratitudine per questa donazione preziosa – afferma l’amministrazione comunale di Vallo di Nera – e per aver dotato il territorio di strumenti importanti per la salvaguardia della vita”