Un convegno e un concerto per i 75 anni di attività del Teatro Lirico Sperimentale

CONVEGNO – Sperimentare lo Sperimentale. Complesso di San Nicolò, Sala Superiore Domenica 5 settembre 2021, ore 11.00

CONCERTO CELEBRATIVO Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Giovedì 9 settembre 2021, ore 20.30

Proseguono le manifestazioni celebrative dei 75 anni di attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” con una serie di appuntamenti, tra cui un convegno, il concerto celebrativo e due mostre aperte fino al 18 settembre 2021.

Domenica 5 settembre alle ore 11.00, presso la sala Superiore del Complesso di San Nicolò, in via Elladio 10, si terrà la conferenza SPERIMENTARE LO SPERIMENTALE . Coordinato dal Professor Enrico Girardi – critico musicale, docente di materie musicologiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Condirettore artistico del Lirico Sperimentale – e dal Maestro Michelangelo Zurletti – critico musicale, giornalista e Direttore artistico dell’Istituzione – l’evento si propone come un’occasione di riflessione attorno all’attività e al ruolo del Teatro. «L’aggettivo “sperimentale” – commenta Girardi – evoca azioni brevi che servono a verificare se un’ipotesi sia fondata o meno. Ma il bello del Teatro Lirico Sperimentale è che su queste azioni si è cucita una storia di 75 anni, che non ha stabilizzato una formula, ma continua ad alimentare il piacere di sperimentare altre ipotesi». Interverranno i musicologi e critici musicali Guido Barbieri – giornalista di Repubblica e voce di Radio 3 Suite – e Giancarlo Landini – vicedirettore della rivista L’Opera.

Giovedì 9 settembre, appuntamento alle ore 20.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per il CONCERTO CELEBRATIVO DEI 75 ANNI . La serata sarà una speciale occasione di ritrovo con gli ex vincitori del Concorso di Canto di Spoleto, per celebrare insieme la storia del Teatro, si esibiranno: Alec Avedissian, Marina Comparato, Roberto Frontali, Massimo Giordano, Filippo Morace, Daniela Nineva e Veronica Simeoni. Gli ex vincitori, inoltre, duetteranno con alcune delle nuove voci del Lirico: Sara Cortolezzis, Oronzo D’Urso e Elena Finelli, in una ideale unione tra passato e presente, che sia di buon auspicio per i prossimi 75 anni e oltre. Il programma prevede celebri arie e duetti dal repertorio operistico. A dirigere l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale, il Maestro Carlo Palleschi.

BIGLIETTI DEL CONCERTO ACQUISTABILI presso le rivendite Ticket Italia . Per informazioni chiamare il numero 0743.222889, visitare i siti www.ticketitalia.com – www.tls-belli.it oppure recarsi al Box 25 – Spoleto, Piazza della Vittoria, 25 – Tel. 0743.47967 (aperto dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 – Chiuso il sabato pomeriggio).

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, GREEN PASS e documento d’identità valido come da normativa vigente.

Da venerdì 3 settembre sarà inoltre aperto al pubblico L’ARCHIVIO DEL TEATRO LIRICO SPERIMENTALE – Documenti, Testimonianze, Memorie. La mostra all’archivio storico del Centro studi “Belli – Argiris” in Piazza Bovio, 1 a Spoleto. La mostra, curata da Raffaella Clerici e Gianluca Bocchino, resterà aperta in tutti i fine settimana dal 3 al 18 settembre 2021 (ingresso libero, dal venerdì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00). I visitatori potranno ammirare, insieme a tanto altro materiale documentario, opere d’arte originali, partiture e spartiti unici, lettere autografe di compositori quali Rossini, Donizetti, Puccini, Mascagni.