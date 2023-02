Un Concerto per Il Grande Maestro Gian Carlo Menotti, l’ultimo Duca di Spoleto

Si svolgerà sabato prossimo 4 febbraio una giornata evento in ricordo del Maestro Gian Carlo Menotti organizzata dalla associazione culturale Spoleto nel Cuore presieduta da Anna Regoli che insieme alla sua vice presidente Stefania Montori ( in foto con Luca Filipponi) ha fortemente voluto questo evento votato alla coesiene territoriale e per ricordare un personaggio che ha dato tanta a questa città. Per questa occasione straordinaria si sono unite insieme importanti realtà associative e culturali come il Menotti art festival Spoleto presieduto dall’iperattivi Luca Filipponi, dalla direttrice dello Spoleto Meeting art Paola Biadetti, l’Accademia Auge del rettore Giuseppe Catapano, la Menotti Academy del soprano Tania di Giorgio che si esibirà nel concerto evento al Teatro Caio Melisso alle ore 17 30 di sabato. Insieme a Tania di Giorgio si esibiranno Loreto Gismondi, Giacomo Cellucci ed famoso attore e premio Spoleto art festival letteratura Vincenzo Bocciarelli, sempre più amico ed appassionato della città di Spoleto. A seguire , sempre in occasone dei 16 anni dalla scomparsa del maestro Giancarlo Menotti, ci sarà la cena evento al ristorante del Tric Trac (frequentatissimo dal maestro ed oramai divenuto luogo simbolo di Spoleto grazie anche alla notorietà di don Matteo) con la presentazione del libro sul maestro . Il libro L’Uomo che amava la Scozia, la musica e la sua Spoleto di Luca Filipponi ed Antonio Moccia ( Graus Edizioni) ha bruciato in un solo mese la prima tiratura , verrà tradotto in 5 lingue e la coppia Filipponi-Moccia andranno anche negli Usa a divulgare il libro passando anche a Roma al Ministero della Cultura, in quanto il Ministero ha molto apprezzato il progetto e lo vuole conoscere meglio e sostenere. Il concerto Giancarlo Menotti L’uomo delle Stelle al Caio Melisso ore 17 30