Un borgo che si trasforma in un giardino: torna “Primavera in Valnerina” tra fiori, sapori e tradizioni da non perdere

Torna a sbocciare ‘Primavera in Valnerina – Il centro storico di Sant’Anatolia in fiore’, in programma nel borgo umbro da venerdì primo a domenica 3 maggio. La XIX edizione della mostra mercato del giardinaggio, florovivaismo e dei prodotti tipici è stata presentata giovedì 16 aprile durante un incontro a cui hanno partecipato Tullio Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia di Narco, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle umbra e Sibillini. L’evento, la cui inaugurazione ufficiale sarà venerdì primo maggio alle 11.30 in centro storico, è organizzato dal Comune di Sant’Anatolia di Narco, con il contributo del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ della Provincia di Perugia e finanziato dal Gal Valle umbra e Sibillini (AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023-2027, intervento Srg 06).

“Un evento che è cresciuto negli anni – ha dichiarato Fibraroli – fino ad arrivare a questa diciannovesima edizione, che per il secondo anno si svolgerà nel centro storico. Una scelta molto apprezzata che abbiamo preso per far vivere appieno il borgo. Saranno tre giorni pieni di fiori, colori e bellezza, con prodotti tipici e peculiarità del territorio, mostre fotografiche e di pittura, eventi ricreativi con musica, quindi molte attrazioni per passare una giornata immersi nella bellezza del territorio”. “Il borgo di Sant’Anatolia di Narco è un luogo incantevole – ha affermato Bellini – e questo evento dedicato al giardinaggio e al florovivaismo, dove è possibile anche trovare prodotti tipici locali, è un ottimo modo per valorizzare il territorio e la sua economia. L’azione del Gal, che in questi anni ha lavorato in sinergia con i 23 Comuni che ne fanno parte, è fondamentale per promuovere lo sviluppo del territorio e continueremo a fare squadra per dare un’ulteriore spinta”.

Gli stand espositivi, dislocati tra i vicoli e le piazze del centro storico, saranno aperti tutti i giorni dalle 10 e si potrà dunque fare una passeggiata tra i colori e i profumi di piante e fiori e perdersi tra angoli antichi e scorci meravigliosi del borgo in un’esperienza di grande suggestione. Nelle tre giornate (dalle 10 alle 12 e sabato e domenica anche dalle 15.30 alle 17.30) saranno, inoltre, possibili visite guidate al Museo della canapa e workshop di tessitura e filatura (per informazioni 3514793243). Tante poi le iniziative e le esperienze a cui si potrà partecipare come, per esempio, la filatura della mozzarella (venerdì e domenica dalle 10 alle 19) allo stand espositivo della Latteria Saccoccia di Montebibico di Spoleto; o visitare le mostre ‘Ritratti Materici’ a cura dell’artista e fotografo Simone Frascarelli al Museo della Canapa (venerdì dalle 12 e sabato e domenica dalle 10 alle 18) e ‘L’arte che nasce dall’anima’ personale di pittura a cura dell’artista Linda Lucidi (dalle 15.30 alle 19). Tra le iniziative della prima giornata, venerdì primo maggio, ci sono anche alle 15.30 un concerto itinerante della Spoleto marching band, accompagnato dalla sfilata in abiti d’epoca a cura dell’associazione turistica Pro-Narco, e l’attività ‘Agri-Orienteering: Il Borgo si Svela’, percorso botanico tra i vicoli di Sant’Anatolia per bambini e famiglie alla scoperta di segreti e tradizioni della Valnerina, curata dagli studenti dell’Itas in collaborazione con il Museo della Canapa. E sempre gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario della Valnerina di Sant’Anatolia di Narco sono coinvolti nell’ambito dell’evento florovivaistico con uno stand di piante fiori aperto nei tre giorni dalle 10 alle 18. Ancora iniziative sabato 2 maggio, tra le quali dalle 10 alle 13 i laboratori ‘Propagazione, Terreno e Piante’ e ‘Microscopia’, mentre dalle 10 alle 18 quello di ‘Api e Biodiversità’ sul ruolo fondamentale di questi insetti nel nostro ecosistema, tutti a cura degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario della Valnerina. Alle 16 è previsto poi l’incontro sui frutti autoctoni umbri e sui sistemi di produzione degli alberi da frutto, a cura di Giulio Leonardi, allo stand espositivo di Frutticoltura Orvieto, e infine alle 17 l’esibizione del gruppo folkloristico Le Cinciallegre di Spoleto. Nell’ultima giornata, alle tante attività in programma si aggiungono alle 16 la dimostrazione di innesti a cura delle Guardie Ambientali Umbria Odv e alle 16.30 ‘I Fioretti di San Francesco’, laboratorio di letture ad alta voce a cura dell’associazione Il Giardino di Matisse per bambini dai 6 ai 12 anni in Piazza del Comune Vecchio. Durante tutta la manifestazione saranno attivi bar e punto ristoro a cura dall’Associazione Turistica Pro-Narco e un’Area del gusto con stand gastronomici.