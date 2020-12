Gli auguri del vicesindaco Beatrice Montioni a dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e personale della scuola

Siamo alla vigilia di un periodo natalizio molto particolare, – scrive il vicesindaco Beatrice Montioni – durante il quale dovremo continuare ad attenerci a regole stringenti e limitazioni necessarie per combattere la pandemia e vivere in sicurezza questi giorni di interruzione dell’attività didattica.



Il mondo della scuola, voi dirigenti, insegnanti, studenti e studentesse delle medie e delle superiori, bambine ed bambini delle elementari, tutto il personale impegnato quotidianamente a garantire la buona gestione degli ambienti, degli spazi e dell’amministrazione, avete dato prova in questi mesi di un’abnegazione, di una forza di volontà e di una passione incredibili.

Sono state – prosegue la Montioni – ore, giorni e settimane intense, problematiche, estremamente impegnative per i tanti aspetti da gestire, difficili proprio per la loro eccezionalità. Nonostante lo sforzo costante mai nessuno si è tirato indietro, tutti avete lavorato al massimo delle vostre capacità, professionali ed umane.Avete avuto la straordinaria capacità di fornire ai ragazzi una prospettiva, anche quando questa poteva essere condizionata dal continuo susseguirsi di numeri e notizie che restituivano la dimensione dell’emergenza che stavamo e stiamo ancora tutti vivendo.All’inizio di questo periodo in cui cercheremo, pur con tutte le limitazioni del caso, di ritrovare una dimensione più familiare e raccolta, più intima e, perché no, serena, desidero ringraziarvi, sinceramente, per la grande prova a cui anche voi siete stati chiamati e che avete affrontato senza risparmiarvi, con coraggio e passione.Un ringraziamento – conclude il vicesindaco – che vuole essere anche un augurio di speranza e di fiducia per il futuro, nella certezza che la scuola, pur nella tempesta, sarà sempre un’isola felice a cui guardare, un approdo sicuro per i tanti giovani che hanno bisogno di formarsi, crescere e liberare le proprie potenzialità. Buon Natale.