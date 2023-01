Un arresto per droga a Spoleto

È successo nel weekend di San Ponziano

Nel corso del weekend di festeggiamenti di San Ponziano a Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari dell’Arma sono stati impiegati anche per i festeggiamenti, le cerimonie liturgiche e i servizi di ordine pubblico mediante l’impiego di personale del 4° Reggimento a cavallo di Roma con una pattuglia ippomontata.

Durante i servizi posti in essere dal personale della Stazione Capoluogo si è provveduto ad eseguire un arresto nei confronti di un individuo 45enne in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Segnatamente l’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti e reati contro la persona, a seguito di numerosi controlli e violazioni riscontrate veniva arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Spoleto su disposizione dell’autorità giudiziaria. Tale vicenda si inquadra nell’attività di normale controllo e repressione dei reati svolta dalla Compagnia Carabinieri di Spoleto con riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Arma dei Carabinieri di Spoleto sta riponendo molta attenzione all’equilibrio tra attività di contrasto e prevenzione dei reati cercando di interpretare le esigenze del territorio volte a garantire il miglior servizio per il cittadino.