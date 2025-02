Un accordo triennale per il Lirico Sperimentale e l’Orchestra Calamani

Siglata la convenzione triennale tra il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto e l’Associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. Una collaborazione destinata a rafforzare e arricchire l’offerta culturale e musicale del territorio, consolidando il legame tra due realtà artistiche di grande prestigio.

L’Ensemble e l’Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale – con un organico formato da elementi storici dell’Ensemble e dell’Orchestra O.T.Li.S dello Sperimentale ed elementi dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani – saranno protagonisti del cartellone dello Sperimentale per i prossimi tre anni. L’accordo, infatti, prevede che il teatro affiderà all’orchestra l’esecuzione di opere per le stagioni 2025, 2026 e 2027 e l’eventuale esecuzione di altre rappresentazioni che verranno proposte al di fuori delle stagioni liriche.

Un impegno, quello siglato nella convenzione triennale, fortemente voluto da entrambe le Istituzioni per garantire continuità al lavoro iniziato lo scorso anno, in occasione della 78a Stagione Lirica Sperimentale.

«La direzione artistica e tutto il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto sono lieti di formalizzare la collaborazione con l’Orchestra Calamani di Orvieto per le stagioni d’opera 2025-27. Si tratta dell’estensione dell’accordo che ha visto nascere questa collaborazione già nell’estate 2024, quando la formazione di Orvieto ha sostenuto con ottimi esiti artistici la parte strumentale delle opere della 78a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. Bello che i giovani cantanti e i giovani strumentisti di queste due istituzioni musicali della nostra regione condividano i rispettivi talenti e li mettano al servizio della comunità che segue le produzioni d’opera regionali. È bello che sia gli uni sia gli altri, guidati da autorevoli direttori d’orchestra, si trovino ad affrontare pagine musicali molto diversificate tra loro in termini di stile e di linguaggio: un arricchimento per loro e per il pubblico che li ascolta. L’avventura che ha preso il via nel 2024 prosegue dunque in modo ancora più sistematico e siamo tutti certi che produrrà considerevoli esiti artistici», così Enrico Girardi, Condirettore artistico dello Sperimentale.

«Questa collaborazione segna un traguardo significativo per la scena musicale della Regione Umbria, perché per la prima volta un’orchestra residente nel territorio lavorerà in maniera continuativa con il Teatro Lirico Sperimentale. È un passo fondamentale verso una sinergia sempre più solida tra le istituzioni musicali umbre, che permette di valorizzare i giovani talenti e di offrire al pubblico produzioni di alto livello artistico. La cultura musicale umbra si arricchisce così di una progettualità strutturata e di un dialogo costante tra istituzioni, rafforzando il ruolo della nostra regione nel panorama musicale nazionale. Siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso, certi che porterà risultati di grande valore artistico e culturale», aggiunge Anna Leonardi, Direttrice artistica dell’Orchestra.

Un primo passo verso la prossima stagione lirica che sarà poi definita dalla direzione artistica dello Sperimentale una volta annunciati i vincitori del 79°Concorso internazionale di canto che si terrà a Spoleto dal 19 al 22 febbraio 2025 (www.tls-belli.it).