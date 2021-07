L’utile ed i servizi sono in crescita

Un 2020 da record per le Farmacie Comunali di Spoleto. L’attività svolta – si legge in una nota – ha riportato, allo scorso 31 dicembre, un incremento del volume economico registrando un utile di esercizio dopo le imposte pari ad euro 250.975 rispetto alle 64.633 dell’anno precedente.

L’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci, è stata accompagnata dalla decisione dell’erogazione di 50.000 euro oltre alle 150.000 euro del canone corrisposto a favore del Comune di Spoleto, che potrà così reinvestirli sul territorio.

La maggior crescita ha riguardato le prestazioni delle vendite in virtù del consolidamento dei clienti fidelizzati e dell’acquisizione di nuovi clienti, grazie anche ai molti servizi offerti gratuitamente in Farmacia.

Per svolgere al meglio tali servizi – prosegue il comunicato stampa- le farmacie sono state dotate di ambienti dedicati più funzionali per l’accoglienza e strumentazioni di ultima generazione, come la telemedicina.

L’aumento dell’offerta, un’ampia gamma di servizi al cittadino e l’impegno costante verso la soddisfazione del cliente, hanno contribuito ad accrescere il fatturato dell’azienda da 2.929.194 riscontrati nell’esercizio 2019 a 3.306.943 euro del 2020.

Prescindendo dal valore oggettivo dei numeri, la maggiore soddisfazione è sicuramente rappresentata dal consolidamento del nostro ruolo al servizio del territorio, che ha avuto la massima evidenza nella gestione dell’attuale emergenza sanitaria e ci ha visto fin da subito essere protagonisti in prima linea al servizio dei bisogni sanitari dei cittadini.

Il merito di questo risultato è esclusivamente imputabile ai nostri farmacisti, che rappresentano il capitale più importante dell’azienda; è proprio grazie alla loro professionalità e al loro impegno costante che possiamo puntare ad obbiettivi sempre più ambiziosi.

Il bilancio integrale – conclude la nota- sarà presto consultabile sul sito www.afcspoleto.it nella sezione dedicata ad “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bilanci”.