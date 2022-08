Umbria TV nuovo media partner del Perugia Calcio

Accordo per le prossime tre stagioni

UmbriaTv sarà la televisione media partner dell’AC Perugia Calcio per le prossime tre stagioni.

L’accordo prevede in via esclusiva alcuni contenuti realizzati in collaborazione con la società biancorossa, interviste in esclusiva nel post partita e varie ospitate nel corso della trasmissione “Fuori Campo” durante tutto l’arco della stagione.

La televisione, che da alcune settimane trasmette in formato HD, punterà ancora più forte sul prodotto “Perugia”, anche sulla base della storicità che ha sempre visto l’emittente in prima linea pure negli anni in cui non ha detenuto i cosiddetti “secondi diritti”.

Saranno diverse le trasmissioni previste dal palinsesto dedicate al calcio in biancorosso e spalmate nel corso del week end, dal “Calcio in Piazzetta” in onda durante la partita, agli approfondimenti del lunedì, venerdì e domenica sera.

L’accordo prevede anche la trasmissione integrale delle partite in differita. Il tutto a partire da sabato 13 agosto con Palermo-Perugia (ore 20:45).

Così l’Amm. Delegato di Umbria Televisioni Emanuele Mapelli:

“Rinnoviamo l’impegno del nostro gruppo editoriale UMBRIA TELEVISIONI e in particolare della testata UmbriaTv nel seguire con grande entusiasmo le sorti sportive del Perugia Calcio attraverso la nostra rete televisiva, i nostri giornalisti e commentatori che permetteranno ai telespettatori di vivere in ogni istante squadra e città”.