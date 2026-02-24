“Umbria Segreta”, il viaggio nell’arte e nei luoghi nascosti della regione: presentazione a Palazzo Mauri

Mercoledì 25 febbraio alle ore 18 nel Botanical Garden di Palazzo Mauri è in programma la presentazione del libro “Umbria Segreta“, primo appuntamento della serie di eventi che saranno realizzati dal Comune di Spoleto con la collaborazione degli Enti e Associazioni del territorio in occasione della Giornata Internazionale della Donna.



All’iniziativa di presentazione dell’opera di Vittoria Garibaldi, con il corredo fotografico di Bernardino Sperandio, organizzata dalla sezione di Spoleto di FIDAPA BPW Italy, in collaborazione con il Comune di Spoleto, parteciperanno gli autori in dialogo con Saverio Verini, Direttore dei Musei Civici di Spoleto.

L’incontro sarà coordinato da Maria Chiara Sordini, Presidente di Fidapa Bpw Italy – Sezione di Spoleto e vedrà i saluti istituzionali di Stefano Lisci, Consigliere della Regione Umbria e Luigina Renzi, Assessora alle politiche scolastiche e sociali del Comune di Spoleto e l’intervento di Alfiero Moretti, Vicepresidente dell’Associazione Orfini Numeister. Le conclusioni saranno affidate a Danilo Chiodetti, Vicesindaco e Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio del Comune di Spoleto.