“Umbria On Stage” al gran finale: la produzione umbra “Diversi da loro” arriva anche a Spoleto

Una suggestiva cronaca narrativo-musicale, parziale e partecipante delle vittorie sportive italiane dell’estate 2021.

Gli spettacoli, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria,

sono anche fruibili in streaming sul canale YouTube dedicato

Arriva al gran finale il cartellone di “Umbria on Stage”. Iniziato a novembre (tra gli artisti che si sono esibiti in questi mesi anche James Senese, Hotel Supramonte e lo spettacolo Rikordami), il progetto per la realizzazione di spettacoli dal vivo promosso dall’associazione Athanor Eventi – con il sostegno del “POR FESR Regione Umbria 2014-2020 Asse 3 – Obiettivo specifico 3.2 – Azione 3.2.1 Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo” – torna a proporre il nuovo graffiante spettacolo del collettivo umbro ‘La Ragione di Stato’.

“Diversi da loro”, questo il titolo, andrà ora in scena domenica 13 febbraio a Spoleto (Teatro Caio Melisso, ore 17) e sabato 19 febbraio a Lugnano in Teverina (Teatro Spazio Fabbrica, ore 21.15), dopo il successo delle precedenti uscite a Foligno e Cannara.

Caratteristica del progetto “Umbria on stage”, tra le altre, è anche quella che prevede il coinvolgimento di una nutrita rappresentanza di figure professionali e artistiche umbre, con l’obiettivo di offrire un’opportunità occupazionale e di costituire un veicolo promozionale per un “prodotto” artistico targato Athanor Eventi ed interamente “Made in Umbria”.

‘La Ragione di Stato’ è un collettivo formatosi nel 2018 in Valle Umbra Sud. La formazione si occupa di sport (in particolare, calcio) e di vicende politiche nazionali, e del loro tragicomico connubio. La loro nuova produzione è “Diversi da loro”, una cronaca parziale e partecipante delle vittorie sportive italiane dell’estate 2021.

Lo spettacolo ricostruisce il filo che conduce dalla vittoria musicale-sportiva dei Maneskin all’Eurovision 2021 ai trionfi azzurri nelle Olimpiadi di Tokio. Al centro, gli europei 2020-2021: i loro protagonisti in campo e fuori dal campo; le trame reali e quelle immaginarie; la ricostruzione di un percorso accidentato da ostacoli, infortuni, colpi di fortuna ed eroi più o meno prevedibili.

Nel raccontare l’indimenticabile estate sportiva del 2021, lo spettacolo mette in primo piano la difficoltà di tracciare una linea sottile, ma di grande importanza: la linea che divide il sano, fazioso, goliardico spontaneo entusiasmo collettivo di fronte alle imprese della nazionale, e un senso di superiorità irritante e ridicolo che ci fa sentire “diversi da loro” in un modo che mal si concilia con la pazzia e l’imprevedibilità dello sport più amato nel mondo.

Protagonisti sul palco saranno: Stefano Mondi voce narrante, Matteo Santarelli alla chitarra, Giulio Catarinelli al basso elettrico e Francesco Guarino alle percussioni.

Le attività de ‘La Ragione di Stato’ si concentrano essenzialmente in due settori: l’omonima pagina Facebook, che propone in chiave satirica una cronaca quotidiana delle vicende sportive e calcistiche più rilevanti; gli spettacoli teatrali e di stand-up comedy.

Tra gli spettacoli ideati e realizzati dal collettivo è possibile annoverare la serie “Notti tragiche”, dedicata alle sventurate spedizioni mondiali della nazionale italiana negli anni ’90, e “Innamorato del mondo”, breve ricostruzione biografica del profilo del cantautore americano Elliot Smith.

Umbria on stage

Dopo l’avvio a novembre 2021 termina quindi a febbraio 2022 la stagione di spettacoli teatrali e musicali ‘Umbria on stage’. Il progetto ha visto la diffusione nelle due provincie di Perugia e Terni di una serie di spettacoli negli spazi invernali cittadini più significativi di 4 città umbre come Foligno, Spoleto, Lugnano in Teverina e Cannara. “Umbria on stage” si è composto di due sezioni: Umbria on Stage Musica con un programma che predilige la musica cantautorale e popolare italiana e Umbria on Stage Teatro, un cartellone di spettacoli di prosa che trattano tematiche sociali e di teatro civile. Altro aspetto fondamentale di “Umbria on Stage” è la sezione “streaming”: tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sono anche fruibili in streaming attraverso un canale YouTube dedicato (Umbria on stage), con un duplice obiettivo: incrementare il numero di utenti del progetto, ma anche offrire la fruizione a chi non vuole o non può prendere parte all’evento live (www.youtube.com/channel/UCQ5tvvNA61cqEx418CS_MIQ).

Per info e prenotazione spettacoli: athanoreventi@hotmail.com.