Umbria Ensemble in concerto all’alba alla Rocca Albornoz

Sabato 26 agosto ore 6.30

”Vergin tutto amor”. Questo il titolo scelto da Umbria Ensemble, che si è ispirata alla composizione musicale di Francesco Durante (1684-1755) per restituire il valore e l’atmosfera che caratterizzerà il concerto in programma all’alba di sabato 26 agosto.

L’inizio è previsto alle ore 6.30 e otto saranno le composizioni che Paola Sanguinetti (soprano), Maria Cecilia Berioli (violoncello) e Davide Burani (arpa) presenteranno al pubblico spoletino. Si va appunto da “Vergin tutto amor” all’Ave Maria di Luigi Cherubini (1760 – 1842); dall’Arioso di Georgh Friedrich Haendel (1685 – 1759) per violoncello e arpa all’Ave Maria di Giulio Caccini (1550 – 1618).

Non solo. La scelta del repertorio, dalla preghiera alla Vergine – oggetto d’ispirazione per molti Operisti, da Durante a Cherubini, da Mercadante a Verdi – al fascino della notte con i suoi struggenti misteri, spazierà da Salve Maria di Saverio Mercadante (1795 – 1870) a Serenade di Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919) e all’Ave Maria di Giuseppe Verdi (1813 – 1901) fino a La Vergine degli Angeli di Marcel Tournier Nocturne (1879 – 1951).

Si tratta di un concerto speciale, non solo per la qualità degli artisti, ben noti nel panorama concertistico nazionale e internazionale, ma anche per la particolarità dell’organico strumentale.

PAOLA SANGUINETTI ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e li ha proseguiti frequentando l’Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti.

È stata la protagonista di diverse opere liriche, quali La Cambiale di Matrimonio, L’Elisir d’Amore, La Bohéme, Pagliacci, La Traviata di Verdi, Il Tabarro, Suor Angelica Le Nozze di Figaro, Tosca. E’ stata Donna Elvira nel Don Giovanni, Desdemona in Otello Leonora nel Trovatore, Adriana Lecouvreur nell’omonima opera di Cilea.

Dal repertorio sacro ha interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petit Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi, i Vesprae Solennes De Confessore e il Requiem di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano Gandolfi, con l’Orchestra “I Virtuosi di Praga” e il Prague Chamber Choir ha partecipato all’esecuzione in prima assoluta dell’Oratorio La Divina Provvidenza del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini.

Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei Tour in Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Israele, oltre che in numerosi concerti in Italia. Ancora con Andrea Bocelli ha registrato alla BBC Radio 2 di Londra un concerto per la trasmissione “Friday Night is music Night” con la BBC Orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. E’ stata inoltre sua ospite per il concerto-evento che ha inaugurato il “Teatro del Silenzio” di Laiatico nel 2007 e nell’edizione del 2011.

Si è esibita nei più prestigiosi teatri, tra i quali il Teatro Regio di Parma, Filarmonico di Verona, Donizetti di Bergamo, Teatro delle Muse di Ancona, Politeama Greco di Lecce, San Carlo di Napoli, KKl di Lucerna, Great Hall of the People di Pechino, Parco della Musica di Roma, Wembley Stadium di Londra, Arena di Pola, Waldbuhme di Berlino, Musikverein di Vienna, Opera di Stato di Praga, Berliner Philarmonie, ecc.

Svolge inoltre un’intensa attività concertistica, principalmente in duo con l’arpista Davide Burani, sia con altre formazioni come L’Orchestra Roma Sinfonietta, Gli Archi Italiani, I Solisti di Parma, Il Quartetto di Cremona, l’attrice Paola Gassman con la quale ha ideato lo spettacolo “Mio caro mago, un bacio sul cuore” dedicato a Giuseppina Strepponi.

MARIA CECILIA BERIOLI Si è diplomata con il massimo dei voti in Violoncello. Si è perfezionata in Musica da Camera con G.de Peyer e D.De Rosa; in Violoncello con S. Palm, D. Grosgurin e A. Bonucci.

Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento Superiore in Violoncello presso l’Accademia Musicale Pescarese, e, successivamente, il diploma di Perfezionamento in Violoncello con premio speciale presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. Successivamente ha conseguito il Diploma di II° Livello, indirizzo esecutivo/interpretativo, presso il Conservatorio di Perugia, riportando la votazione di 110/110 e lode. Nel 1992 è stata unica italiana borsista presso la “Hindemith Foundation” Blonay-Vevey (Suisse).

Ha vinto il primo premio assoluto -Violoncello solo- al Concorso AMA Calabria di Lamezia Terme e in altri Concorsi nazionali. Nel 2006 ha vinto il premio “OPERAIMAIE2006” per il miglior CD dell’anno.

È stata Primo Violoncello di orchestre: Symphonia Perusina, Filarmonici Umbri, Il Gruppo di Roma, Orchestra Sinfonica di Perugia, Festival Sinfonietta, Orchestra Filarmonica dell’Umbria, Solisti di Perugia. Dal 1995 al 2000 ha collaborato regolarmente con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Dal 1997, in seguito ad audizione, è stata Violoncello Concertino al Teatro Comunale di Bologna. Come solista ed in formazioni cameristiche, ha effettuato tournèe in Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Slovenia, Austria, Spagna, Svizzera, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Portogallo, Bulgaria, Russia, Marocco, Malta, Grecia, Giappone, Bielorussia, Cipro, Stati Uniti, Cina, Indonesia, Birmania, Hong Kong, Canada, India, Sudamerica.

È laureata in Filosofia teoretica presso l’Ateneo perugino discutendo la tesi: “Adorno e Stravinsky: la metafisica del tempo spaziale” e riportando la votazione di 110/110 e lode. E’ stata insignita del premio “Donna Sapiens” 2018 istituito da FIDAPA-BPW Italia e, nel 2019, del prestigioso premio “UmbriaRoma” per il settore Musica. È violoncellista e Direttore Artistico dell’UmbriaEnsemble.

DAVIDE BURANI Modenese di nascita, si è diplomato brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova e ha ottenuto, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di Secondo Livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti.

E’ prima arpa della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” (ec Orchestra del Teatro Regio di Parma) e collabora, in qualità di prima arpa, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, con l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “Arturo Toscanini” e con l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca.

Si esibisce in duo con il soprano Paola Sanguinetti, proponendo un elegante accostamento tra la voce lirica e l’arpa, nel repertorio originale tra Ottocento e Novecento; dal 2014 collabora con il baritono Leo Nucci, accompagnandolo, assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Ensemble, nelle sue tournée internazionali; dal 2019 collabora con il tenore Fabio Armiliato, con il quale ha realizzato un cd dal titolo “Sogno” con musiche di Francesco Paolo Tosti.

Ha inciso per La Bottega Discantica, Edizioni Paoline, Velut Luna, SMC Records, Map edizioni musicali e le sue incisioni vengono trasmesse regolarmente su Radio Classica.

Dal 2009 è docente di Arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia.

