Umbria dimenticata: Stifone e il cantiere navale romano

Il piccolo borgo nei pressi di Narni che ospitò un sito di costruzione di imbarcazioni di primaria importanza in epoca romana

di Alessio Cao

(DMN) Narni – Il piccolo borgo di Stifone nasce lungo le sponde del fiume Nera. Questa frazione del comune di Narni, risulta abitata già in epoca romana, durante la quale si sviluppò in zona un cantiere navale per la costruzione di imbarcazioni e zattere, che erano in grado di solcare le acque del fiume, all’epoca navigabile e con una portata nettamente superiore.

Anche durante il Medioevo il sito rivestì una discreta importanza per le sue acque e per la presenza di diversi mulini appunto attivati dalla forza idrica del fiume.

Oggi il paesino conta circa quaranta abitanti ed è famoso, oltre che per il sito archeologico del cantiere navale, anche per l’ansa che il fiume forma nei pressi dell’abitato. L’acqua, di un particolare colore che spazia dal verde al turchese, è meta di numerosi turisti che cercano refrigerio dalla calura estiva.

Meritano una visita gli antichi lavatoi, nel centro del paese, la Chiesa di S. Marina, contenente due pale d’altare del XVIII secolo e nei pressi l’eremo di Santa Betta, di cui troviamo visibili una parte degli edifici e le cisterne che contenevano l’acqua.