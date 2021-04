Umbria dimenticata: il castello di Castelfranco a Norcia

I fasti della gloria nursina mostrati attraverso i resti di un castello difensivo del 1400

di Alessio Cao

(DMN) Norcia – Il suggestivo castello di Castelfranco fu costruito nel 1370 per volontà della città di Norcia che, a seguito della distruzione del castello di Ancarano, non voleva abbandonare una zona vitale per il passaggio e per le merci. Gli abitanti del vicino Capo di Colle furono costretti a trasferirsi in questo nuovo insediamento fortificato, invogliati dall’esenzione dai tributi, concetto questo dal quale trae origine il nome stesso del castello: “franco”.

La vita nel maniero per i nuovi abitanti fu comunque breve. Il luogo particolarmente impervio e la continua esposizione agli attacchi dei soldati degli Sforza li portarono a desistere in pochi anni e a trasferirsi nuovamente a valle.

Le mura ormai decadenti accolgono oggi il visitatore, mostrando solo in parte la potenza architettonica di questo luogo. Troviamo ancora in piedi una torre con la sua porta d’accesso all’abitato, alcuni resti di costruzioni e una parte della chiesa di Santa Maria al suo interno, con quel che resta visibile degli affreschi che la abbellirono un tempo.

Questo castello, emblema della potenza nursina dell’epoca, merita sicuramente una visita per gli appassionati di storia locale umbra.