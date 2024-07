Ultimo weekend del Festival, divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine

In occasione dell’ultimo weekend del Festival dei Due Mondi, che si concluderà domenica 14 luglio, il sindaco Andrea Sisti ha firmato l’ordinanza che prevede il divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine.

Nello specifico i pubblici esercizi, le attività commerciali e artigianali presenti in via M. Gattaponi, via del Ponte, via del Municipio, piazza del Mercato, via Arco di Druso, via Palazzo dei Duchi, via Aurelio Saffi, via dell’Arringo, via Fontesecca, piazza Mentana, via Felice Cavallotti, corso Mazzini, piazza della Libertà, piazza Collicola, viale Giacomo Matteotti, viale dei Cappuccini e via San Carlo dovranno rispettare il divieto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo a partire da venerdì 12 luglio e fino alle ore 6.00 di lunedì 15 luglio.

È comunque consentita la somministrazione di bevande alcoliche all’interno dei pubblici esercizi e nelle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati. Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile e sono tenuti a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio esterno al tavolo, i contenitori in vetro o lattina utilizzati per la somministrazione.

L’inosservanza dei divieti previsti dall’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 80,00 e € 480,00.