Ultimo appuntamento con le Notti Bianche del Festival, giovedì 11 luglio dalle ore 22

Ultimo appuntamento con le Notti Bianche del Festival. Dopo il successo di sabato scorso con vie, vicoli e piazze gremite di persone, al Festival dei Due Mondi tornano giovedì 11 luglio i concerti itineranti, le performance artistiche, gli aperitivi e cene tipiche con assaggi gratuiti di Trebbiano Spoletino, i negozi aperti fino alle 24.

Alle ore 22.00, grazie alla collaborazione con La Mama Umbria International, sono in programma le incursioni canore a cura di Cecilia Rossi, mentre alle ore 22.30 a Palazzo Mauri, sarà la volta di BEIRICORDI SHOW, performance, monologhi, musica, improvvisazioni sonore e tanta sperimentazione presentati da La Mama Umbria e Beiricordi, con il supporto e la collaborazione di “Scomodo” e la collaborazione della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto (tra gli attori Andrea Palma – Skam sesta stagione – Maria Chiara Orti – C’è ancora domani – Michele Mazzetti – Dimensione Brama)

A partire dalle ore 23.00, l’appuntamento sarà invece con la OverSoul Street Band, un progetto unico nel suo genere con 15 musicisti (fiati e percussioni) accompagnati da una straordinaria voce femminile. La band si esibirà in concerto partendo da piazza del Mercato e attraversando il centro storico fino a piazza Garibaldi, sulle note della musica Soul, R&B e Funky, presentando brani di Aretha Franklin, Otis Redding, Stevie Wonder e James Brown, solo per citarne alcuni.

Anche giovedì 11 luglio la Notte Bianca del Festival sarà l’occasione per celebrare il Trebbiano Spoletino. Sono circa 40 i ristoranti ed i bar che hanno aderito all’iniziativa “Brindiamo con i vini della Spoleto DOC”, due serate con aperitivi e cene tipiche durante le quali verrà offerto un assaggio del bianco per eccellenza del nostro territorio. Tutti i negozi del centro storico, da piazza Garibaldi a piazza Campello, resteranno aperti fino alle ore 24.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Spoleto, la Fondazione Festival dei Due Mondi, la Confcommercio di Spoleto, il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto e La MaMa Umbria International.

Queste le attività di ristorazione ed i bar che hanno aderito all’iniziativa “Brindiamo con i vini della Spoleto DOC”:

Ristorante pizzeria LA TANA DEL GHIOTTO | Ristorante IL TEMPIO DEL GUSTO | Gnam! Spuntini & Focacce gourmet | 900 CASUAL Restaurant | Ristorante DEL MERCATO | Taverna LA LANTERNA | Ristorante il GIARDINO DEL CORSO | Ristorante Il MIO VINAIO | Ristorante Pizzeria TRE FONTANE | Taverna dei DUCHI Ristorante bar CAFFè DEGLI ARTISTI | Taverna dello SPAGNA | Ristorante IL TARTUFO | C’ERA una Volta L’Osteria | Locanda della SIGNORIA | Al 3.0 BISTROT | Taverna del PESCATORE | Pizzeria Zeppelin | Ristorante SILVER SPULETI | Ristorate Il PANCIOLLE | Ristorante PEPE ROSA | Casina dell’Ippocastano LOUNGE bar | Ristorante SAN LORENZO | Ristorante PECCHIARDA | Bar pasticceria TEBRO | Art CAFè Spoleto | L’ALTRO CAFè bar | Il PICCOLO bar | Bar CATARINELLI | Bar ANTICO CAFFè | Blackout LOUNGE bar | Caffè COLLICOLA | Prosciutteria DEL CORSO | Enigma LOUNGE bar | La MANGERIA Sapore Umbro | Ristorante DELIZIE UMBRE | Ristorante OLD PIG | Osteria Al BACCO FELICE | Bar Ristorante CANASTA | Bar Le CAFE