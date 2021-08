Ultimi tre appuntamenti dedicati alla lettura per i più piccoli al parco Chico Mendes

Letture al parco: l’iniziativa della biblioteca “Carducci”. Prossimi incontri il 12, 19 e 26 agosto

Torna domani giovedì 12 agosto “Letture al Parco”, l’iniziativa che la Biblioteca “Carducci” di Spoleto ha organizzato per i più piccoli durante l’estate 2021.

Alle ore 18.00, le letture ad alta voce per famiglie e bambini fino ai 10 dieci anni, saranno “Tino non è una medusa” (nel banco di meduse ce n’è una un po’ particolare di nome Tino. Al posto di lunghi tentacoli ha due piccoli manici e un corpo colorato e a strisce), “Quei dannati sette capretti” (fama immeritata quella del lupo delle fiabe: fino a ieri descritto come un vorace predatore che non risparmia ingenue bambine, si scopre che… il lupo è un animale “domestico”!) e “Un giorno da grandi” (Daria e Timoteo non vedono l’ora di passare una giornata al mare con i genitori. Ma se i ruoli si invertissero e gli adulti si comportassero da bambini?).



Gli ultimi due appuntamenti in calendario sono in programma il 19 e il 26 agosto.



L’evento – che intende coniugare il piacere del racconto e della narrazione a voce alta in location all’aperto attraverso un repertorio di letture pensate per i giovanissimi – è realizzato con il finanziamento per il Centro per il Libro e la Lettura e rientra tra le azioni per la promozione della lettura della Biblioteca Carducci all’interno del progetto “Città che Legge”.



Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0743.218801 oppure tramite email scrivendo a biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it.​