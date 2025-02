Ultimi giorni per candidarsi per il Servizio Civile alla Coop. Il Cerchio

Riceviamo e pubblichiamo:

Se hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti e vuoi vivere un anno che ti arricchirà personalmente e professionalmente, questa è la tua occasione! La Cooperativa Sociale “Il Cerchio” ha ancora posti disponibili per il Servizio Civile Universale 2025, un’opportunità straordinaria per crescere, formarti e fare davvero la differenza nella vita di tante persone.

Perché scegliere il Servizio Civile con LA Cooperativa Il Cerchio?

Formazione e crescita personale : lavorerai in contesti sociali reali, sviluppando competenze utilissime per il tuo futuro lavorativo e umano.

: lavorerai in contesti sociali reali, sviluppando competenze utilissime per il tuo futuro lavorativo e umano. Un vero trampolino di lancio : il 30% dei giovani che hanno svolto il Servizio Civile nelle Cooperative Sociali umbre hanno poi trovato lavoro proprio nelle strutture in cui hanno prestato servizio.

: il 30% dei giovani che hanno svolto il Servizio Civile nelle Cooperative Sociali umbre hanno poi trovato lavoro proprio nelle strutture in cui hanno prestato servizio. Un’esperienza concreta e di valore : assisterai bambini, giovani, persone con disabilità o anziani, diventando un punto di riferimento per loro e per la comunità.

: assisterai bambini, giovani, persone con disabilità o anziani, diventando un punto di riferimento per loro e per la comunità. Indennità mensile di 507,30€ (con possibile adeguamento ISTAT), oltre a un attestato finale che arricchirà il tuo curriculum.

Dove e come puoi fare domanda?

Ci sono ancora posti disponibili nei progetti della Cooperativa Il Cerchio nelle sedi di Spoleto, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, con diversi ambiti di intervento:

ANZIANI MENO SOLI (assistenza agli anziani) – 6 posti a Spoleto

(assistenza agli anziani) – 6 posti a Spoleto POSSO SCEGLIERE (supporto a persone con disabilità) – 3 posti a Spoleto, 1 a Giano dell’Umbria

(supporto a persone con disabilità) – 3 posti a Spoleto, 1 a Giano dell’Umbria GIOVANI PER I GIOVANI (attività educative per minori e giovani) – 3 posti a Spoleto

(attività educative per minori e giovani) – 3 posti a Spoleto IL TEMPO DEI BAMBINI (supporto nei nidi) – 6 posti a Spoleto, 1 a Castel Ritaldi, 2 a Giano dell’Umbria

Come partecipare?

La domanda si presenta online e hai tempo fino al 18 FEBBRAIO 2025 alle ore 14:00! Ti servono solo:

✔ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

✔ Curriculum aggiornato

✔ Documento d’identità valido

Scegli il tuo progetto e invia subito la domanda tramite la piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Non perdere questa opportunità! Se hai bisogno di una mano per compilare la domanda, chiamaci pure al numero 0743221300, ti aiutiamo noi!

Essere operatore volontario del Servizio Civile significa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno, ma anche nella tua. Ti metti in gioco, impari, crei legami, e costruisci il tuo futuro con una marcia in più! Quest’anno più che mai, abbiamo bisogno di te!