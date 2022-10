Ufficializzati gironi e calendari di campionato per la Ducato Futsal

Spoletini nel Girone nord ad 11 squadre. Rosi e compagni esordiranno in campionato in casa della CTS Grafica di Città di Castello

È arrivata la settimana dei gironi e dei calendari per la Ducato Futsal Spoleto. Quasi a metà del percorso in Coppa Italia, la squadra del presidente Zicavo ha preso visione del comunicato ufficiale che riguarderà il campionato di serie C2. Come da indiscrezioni trapelate già da qualche tempo la compagine spoletina è stata inserita nel girone nord, quello della provincia di Perugia. Oltre alle cinque squadre presenti nel girone di coppa (Cannara, Rivo, Torgiano e le due folignati Real e Academy Sport), Rosi e compagni dovranno vedersela con la CTS Grafica di Città di Castello, l’Oratorio Don Bosco di Gubbio, la Virtus Gualdo, il Nocera Umbra ed il Barberini Flaminia di Sigillo, tutte società che, ufficialmente, hanno a disposizione campi al chiuso, fattore non di poco conto, soprattutto nel periodo invernale.

Detto che le squadre del girone saranno undici e che, quindi, una a turno starà a guardare, la Ducato è stata sorteggiata per riposare all’11ma ed ultima giornata. Da calendario si giocherà di sabato, ma quattro squadre hanno fatto richiesta di anticipare al venerdì.

Partenza, al netto degli anticipi di cui sopra, il 12 novembre; la Ducato andrà ospite della CTS Grafica. Esordio al PalaRota il sabato successivo e ci sarà ancora il Torgiano di Ciambottini per il battesimo casalingo della squadra di De Moraes. Il campionato osserverà tre settimane di pausa per le festività natalizie e due per quelle pasquali. L’ultima della regular season (ma la Ducato, come detto riposerà) è prevista per il 13 maggio 2023.