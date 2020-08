Ufficiale, Marco Giannitti é il nuovo Direttore Sportivo del Perugia Calcio

L’ex Frosinone prende il posto di Marcello Pizzimenti

(DMN) Perugia – il Perugia ha un nuovo Diretore Sportivo. Marco Giannitti, nato a Nettuno nel 1971, é il nuovo DS biancorosso e prende il posto di Marcello Pizzimenti che ieri ha rescisso il contratto che lo legava al club di Pian di Massiano, al pari dell’ex responsabile dell’area tecnica, Roberto Goretti.

Dopo una lunga carriera come portiere, Giannitti nel 2005 ha iniziato quella di Diesse al Celano, per poi passare al San Marino fino ad approdare, nel 2013, al Frosinone in Lega Pro Prima Divisione dove ha conquistato una promozione in Serie B e due in Serie A.

Nella foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale del Perugia Calcio il nuovo Ds Giannitti in compagnia dell’amministratore unico della società, Massimiliano Santopadre.