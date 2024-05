Tutto pronto per Spoleto in Fiore 2024

Tutto pronto nel centro storico di Spoleto per l’inaugurazione della 6′ edizione di SPOLETO IN FIORE che avverra’ alle ore 17 di venerdì 31 maggio prossimo in Piazza Pianciani alla presenza del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” e con la partecipazione del gruppo Folcloristico delle “Cinciallegre”. Si tratta della 6° edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Coinvolgera tutto il centro storico, da piazza Pianciani, corso Mazzini, Largo Ferrer e piazza della Libertà. Saranno presenti circa 45 espositori provenienti da molte regioni d’ Italia e per la prima volta anche dalla Francia. Numerosi stand di floricoltura, giardinaggio, oggettistica a tema floreale, gastronomia e prodotti tipici. Saranno presenti, come consuetudine, anche tre stand ad indirizzo sociale come L’ Aglaia, Amici Pelosi e Gocce d’Amore. Per la prima volta ci saranno delle grandi installazioni in tema con la manifestazione floreale in piazza della liberta e piazza Pianciani dove sara’ coinvolta la grande scalinata. L’ artista che ha realizzato queste medaviglie e’ la Sig.ra Cinzia Stella titolare della omonima azienda. Per la giornata di domenica 2 giugno e’ prevista una dimostrazione scacchistica in largo ferrer con la partecipazione dell’ Ass. CHESSE4LIFE, che cura il corso di scacchi che si tiene con grande successo da oltre un anno, nei locali della Pro loco di Spoleto , ogni lunedi. Sara’ presente il Maestro internazionale, Mirko Trasciatti, responsabile dei corsi. Nella giornata di domenica 2 giugno ci sara’ una performance della Banda musicale di Spoleto a cura del Direttore, Maestro Matteo Filippi che eseguira’ le loro musiche camminando da piazza della Libertà e lungo Corso Mazzini. Nel corso della manifestazione, per sabato 1 giugno e domenica 2 e’ prevista una estemporanea di pittura nella zona espositiva con la partecipazione di numerosi artisti di Spoleto e provenienti da altre citta’.