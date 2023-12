Tutto pronto per “Natale a San Martino”

Dal 15 al 17 dicembre, verde attrezzato

E’ tutto pronto per la seconda edizione di “Natale a San Martino”. Dopo il successo dello scorso anno, la Proloco di San Martino in Trignano ha deciso di replicare l’evento. Per tre pomeriggi, dal 15 al 17 dicembre, il Verde attrezzato si veste a festa con mercatini, laboratori, suoni e sapori dal gusto natalizio.

Si inizia venerdì con l’esibizione del coro delle voci bianche della Scuola primaria di San Martino e l’arrivo di Babbo Natale con la slitta, pronto ad accogliere le letterine di bambine e bambini. Sabato andrà in scena l’esibizione di Cooperazione R. a cura della Modern Music School, a seguire tradizionale tombolata. Domenica, una lettura animata ispirata al Canto di Natale di Dickens chiuderà la kermesse.

Un’esperienza da non perdere per i più piccoli ma anche per i grandi perché, come ci ricorda lo stesso Dickens, “è bello tornare bambini di tanto in tanto, soprattutto a Natale.”