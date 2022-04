Tutto pronto per la LXIX Settimana di Studio del CISAM

“I Franchi”

Spoleto, 21-27 aprile 2022



Riprende quest’anno l’attività in presenza del Centro italiano di studi sull’alto medioevo con una Settimana di studi dedicata a un tema classico e fondamentale per la storia medievale, I Franchi, che non a caso aveva accompagnato i primi passi di vita del Centro spoletino a metà del Novecento.

Era il momento di fornire una visione d’insieme aggiornata di secoli fondanti della storia europea, dopo i grandi e spesso decisivi progressi della ricerca degli ultimi decenni. Le prime due sezioni della Settimana (Origini e identità e Espansione, integrazione, incontri) risentiranno in modo profondo delle nuove interpretazioni: da decenni non si crede più in definite identità originarie dei popoli, che dettero vita invece in modo progressivo a culture e strutture sociali e istituzionali in costante evoluzione grazie al contatto con le diverse civiltà a cui si sovrapponevano o con cui si integravano.

La vasta presenza europea del popolo più incline alla simbiosi con altre civiltà produsse sperimentazioni e modelli in grado di condizionare a lungo diverse regioni del continente. I più accreditati esperti mondiali ne illustreranno l’efficacia nelle sezioni Insediamento ed economia, Religione, Società e diritto, Cultura politica e letteraria, Lingua e cultura scritta, Rappresentazioni e cultura figurativa.

Il compito delle Settimane è da sempre quello di fare il punto dei progressi storiografici. Nel caso de I Franchi si preannuncia la consegna di un quadro con diversità radicali rispetto alle conoscenze pregresse e consolidate nei campi scolastici e divulgativi.

Dopo il discorso inaugurale di giovedì 21 aprile 2022 alle ore 10,30 al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, tenuto da Rosamond McKitterick, dell’University of Cambridge, la Settimana proseguirà a partire dal pomeriggio del 21 e fino a mercoledì 27 aprile presso L’Albornoz Palace Hotel (via Matteotti, 16, Spoleto).

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. Sarà inoltre possibile seguire in streaming tutti i lavori della Settimana di studio attraverso il canale YouTube della Fondazione CISAM.