Tutto pronto per la grande Fiera dell’8 e 9 settembre

181 banchi espositivi in viale Trento e Trieste e zone limitrofe: la mappa con le categorie merceologiche

Tutto pronto per la Fiera della Madonna di Loreto, la storica manifestazione cittadina che si svolgerà giovedì 8 e venerdì 9 settembre, dalle ore 8 alle ore 22, in viale Trento e Trieste, via brigata Garibaldi, via Fratelli Cervi, via Caduti di Nassiriya, piazzale Fratelli Cervi e piazzale Fratelli Cervi – area camper.

Saranno 181 i posteggi a disposizione dei visitatori dedicati ad abbigliamento, alimentari, articoli dimostrativi, bigiotteria, occhiali, libri, prodotti tipici, casalinghi, tessuti, calzature, pelletterie, articoli vari, animali, vimini, tessuti, palloncini e giocattoli.

Per garantire lo svolgimento della fiera è stato disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle ore 5.00 di giovedì 8 alle ore 23 di venerdì 9 settembre, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento e di quelli adibiti alla vendita.

Le vie e le piazze interessate sono viale Trento e Trieste (sia nel tratto compreso fra largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Guglielmo Marconi, sia nell’area di sosta adiacente il muro di recinzione della scuola di Polizia, tra largo Antonelli e viale Guglielmo Marconi), via Fratelli Cervi (ambo il lati), l’area di sosta, regolamentata a disco orario, tra via Fratelli Cervi e via XVII Settembre, il parcheggio adiacente via Fratelli Cervi (ex ferrovia Spoleto-Norcia), via Brigata Garibaldi (ambo i lati), via Martiri delle Fosse delle Ardeatine (ambo i lati), via Caduti di Nassiriya (ex via San Tommaso) nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e via di Villa Redenta, largo Antonelli (intera area) e via Flaminia “Ponte Garibaldi”.

Sempre dalle ore 5.00 dell’8 alle 23.00 del 9 settembre sono previste anche alcune modifiche alla circolazione, mentre per il trasporto pubblico verrà deviato su percorsi alternativi, comunicati preventivamente all’utenza, dal gestore del citato servizio (maggiori informazioni sono consultabili nell’ordinanza dirigenziale n°200 del 5 settembre 2022).