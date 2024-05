Tutto pronto per la Boxe olimpica a Spoleto

Al via la tre giorni di boxe di altissimo livello con il grande evento internazionale di pugilato che farà vibrare il Palavecchio con la potenza dei pugni dei migliori atleti del mondo qualificati per le prossime olimpiadi di Parigi. Organizzato dal Boxing Club “Diego Bartolini”, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e la Delegazione Regionale Umbra, questo evento promette emozioni che da molti anni non si vedevano a Spoleto.

Sul ring, saliranno i principali protagonisti delle prossime Olimpiadi di Parigi, con la partecipazione di pugili uomini e donne della Nazionale Italiana, tra cui i celebri Mesiano, Carini, Lenzi, Chaarabi, Sorrentino, Testa, Cavallaro, Mouhidine. Non solo italiani, ma ben 11 rappresentative nazionali si uniranno allo spettacolo, provenienti da Cile, Colombia, Svizzera, Norvegia, Puertorico, Algeria, Tunisia, Belgio, Nigeria, Capo Verde e Croazia. Tutti gli appassionati di boxe e amanti dello Sport non possono mancare a questo imperdibile appuntamento dove per tre giorni Spoleto sarà la capitale mondiale della boxe, accogliendo atleti olimpionici da ogni angolo del pianeta. L’evento gode del patrocinio del CONI Umbria e vedrà la presenza illustre del Presidente regionale Gen. Domenico Ignozza, del Presidente dell’European Boxing Academy Franco Falcinelli e del Presidente della Federazione Pugilistica Italiana Vice-Questore Flavio D’Ambrosi. Un sentito ringraziamento viene rivolto al Comune di Spoleto per il suo sostegno all’iniziativa. Non mancate all’appuntamento al Palavecchio di Spoleto, il 9 e 10 maggio dalle ore 16, e per la grande serata finale dell’11 maggio dalle ore 19 dove il divertimento e l’agonismo è garantito. I biglietti della prevendita sono disponibili presso la Tabaccheria della Stazione fino ad esaurimento posti ad un costo scontato, con possibilità di acquistare l’abbonamento per tutte e tre le giornate. Preparatevi a vivere emozioni indimenticabili sul ring! Boxing Club “Diego Bartolini” Club “La Sfida