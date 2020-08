Tutto pronto per la ‘Bat night Spoleto 2020’

Monteluco sabato 29 agosto – il programma

Nell’ambito del programma di eventi estivi della Pro Loco di Monteluco è in programma sabato 29 agosto la ‘Bat Night Spoleto 2020’. L’iniziativa vedrà la partecipazione degli esperti dello Studio Naturalistico Hyla e dell’ufficio ambiente del Comune di Spoleto che guideranno i partecipanti alla scoperta dei pipistrelli, unici mammiferi in grado di volare.

Il primo appuntamento è alle ore 16.00 al Museo delle Scienze e del Territorio (MUST) per una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Collicola ‘Pipistrelli & Co.: laboratori per bambini’.

Alle ore 17.30 prenderà il via l’escursione ‘Da Spoleto a Monteluco’ lungo i sentieri della montagna spoletina, che proseguirà alle ore 19.30 al Bosco Sacro.

Alle ore 20.00 il programma prevede la cena convenzionata presso i ristoranti di Monteluco, per poi concludersi alle ore 21.00 con la ‘Bat Night’, un incontro alla scoperta dei pipistrelli e delle loro caratteristiche attraverso la strumentazione utilizzata dai ricercatori.

In ottemperanza alle norme anti COVID-19 sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Federica Andreini dell’ufficio ambiente del Comune di Spoleto (335 1646004) o Emi Petruzzi dello Studio naturalistico Hyla s.n.c. (349 2254072).