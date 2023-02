Domenica 19 febbraio la sfilata in maschera nel centro storico

Tutto pronto per la 194ª edizione del Carnevale di Spoleto.

La tradizionale sfilata in maschera è in programma per domenica 19 febbraio a partire dalle ore 15.00 per le vie del centro storico. Si partirà da piazza Campello e attraverso via Saffi, via Palazzo dei Duchi, piazza del Mercato, piazza della Genga, via della Trattoria, piazza della Libertà, corso Mazzini, via Tobagi, via del Duomo, si arriverà in piazza del Duomo, dove il gruppo teatrale di Trevi “I ragazzi del Musical” si esibirà dal vivo in “Disney Carnival”, uno concerto sulle musiche dei cartoni animati e film di animazione Disney.

Ad animare il corteo formato da nove gruppi mascherati in rappresentanza dei rioni e delle frazioni di Spoleto, ci saranno la Banda Musicale Città di Spoleto e la Banda Musicale con majorette di Castel Ritaldi.

Fino al 21 febbraio, inoltre sarà possibile visitare la mostra sul carnevale di Spoleto allestita al piano terra di Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto. La mostra, che celebra, con documenti, componenti dei carri allegorici e costumi storici la storia ultracentenaria di questa manifestazione, verrà inaugurata domenica 12 febbraio alle ore 11.30 e rimarrà aperta nel pomeriggio di domenica 12 dalle 15 alle 18. Sarà visitabile lunedì 13 e 20 febbraio dalle 15 alle 19, martedì 14, giovedì 16 e martedì 21 dalle 9 alle 19, mercoledì 15 e venerdì 17 dalle 9 alle 13, sabato 18 mattina e pomeriggio 9-13 e 15-18 e

domenica 19 febbraio dalle 15 alle 18.

“Aggregazione, tradizione, divertimento. Arrivata alla 194ª edizione, la storia del Carnevale di Spoleto continua ad essere l’emblema della condivisione, una sorta di unione intergenerazionale in grado di tenere insieme famiglie, adolescenti, bambini in un’occasione interamente dedicata alla fantasia, all’invenzione, ai colori. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo e sotto l’attenta guida del Presidente dell’Associazione Manifestazioni Spoletine, Angelo Gelmetti, hanno consentito la realizzazione dell’evento, perché è proprio grazie a questa dedizione che tutti noi possiamo continuare a vivere la magia del nostro Carnevale”, hanno dichiarato il Sindaco Andrea Sisti e Danilo Chiodetti, Assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio.