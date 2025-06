Tutto pronto per il Torneo dei Bar: le 10 squadre in campo dal 16 al 26 giugno al Circolo Tennis Spoleto

Dieci squadre, 120 giocatori suddivisi in 6 categorie per un evento che durerà undici giorni. Questi i numeri della 31ª edizione del in programma al Circolo Tennis di Spoleto dal 16 al 26 giugno 2025.

Non solo. Tra le novità di quest’anno anche l’organizzazione di un mini torneo under13 e una partita di basket inclusivo a cui parteciperanno le squadre di Passignano sul Trasimeno e Bastia Umbra.

“Il Torneo è ormai un evento sportivo che coinvolge atleti non solo di Spoleto. Anno dopo anno registriamo un interesse sempre maggiore anche da parte di altre realtà umbre – ha spiegato Jacopo Cappelletti, tra gli organizzatori del Torneo presenti in conferenza stampa insieme a Giacomo Reali e Sauro Di Sante Coaccioli – È diventato anche un momento molto partecipato, con una grande presenza di pubblico, un’occasione per fare comunità che attira anche chi non è esattamente un appassionato di basket. Siamo molto soddisfatti della crescita che ha avuto nel tempo, frutto anche del lavoro che tanti ragazzi e ragazze portano avanti insieme a noi e del sostegno che il Comune e gli sponsor continuano a garantire”.

Un Torneo che tiene insieme diverse categorie, dai tesserati FIP agli over50, gli Amatori Gold e Silver, il settore femminile fino agli under18, con alcune novità interessanti per questa 31ª edizione. “Stiamo cercando di aprire sempre di più la partecipazione a questa manifestazione – ha aggiunto Giacomo Reali – non solo lavorando sull’aspetto sociale, a cui teniamo in maniera particolare, ma anche coinvolgendo atleti professionisti. Su questo nei prossimi giorni contiamo di annunciare due partecipazioni importanti”.

Presente all’incontro con i giornalisti, insieme alla figlia Lavinia, anche Francesca Leoncilli Massi, moglie di Corrado Spatola alla cui memoria è dedicato il Torneo dei Bar:”Veder realizzato tutto questo in memoria di Corrado è per noi un modo meraviglioso di ricordarlo. Il lavoro che fate – ha detto rivolgendosi agli organizzatori – è straordinario. Continuate così, insegnando ai giovani cosa vuol dire amare lo sport e condividere tutti insieme una passione”.

“Quando mi dicono che Spoleto non è una città per giovani rispondo sempre che non è vero e voi ne siete la dimostrazione – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Noi vogliamo una città libera, capace di esprimersi e di dare a tutti la possibilità di farlo. Riappropriarsi della propria città è un elemento essenziale. Stiamo lavorando per rendere vivibili spazi che prima non lo erano, che non erano sfruttati al meglio. Il Torneo dei Bar che da due anni si tiene al Circolo Tennis di Spoleto conferma quelle che sono da sempre le nostre convinzioni”.

“Lo sport aiuta a crescere perché insegna valori importanti, necessari per saper vivere insieme agli altri – ha aggiunto l’assessore Federico Cesaretti – Tutti gli sport di squadra sono fondamentali in questo. Nel basket la nostra città ha avuto in passato ed ha tutt’ora professionisti di grande valore e questo aiuta l’aggregazione perché è un elemento di forte richiamo. Per noi iniziative di questo genere sono un ulteriore stimolo per continuare a migliorare l’impiantistica sportiva della nostra città, sostenendo in questo modo il vostro impegno e la vostra passione”.

Le dieci squadre che parteciperanno al 31° “Torneo dei Bar – Memorial Corrado Spatola” sono: Caffè degli Artisti, Laltrocaffé, Bar Vincenzo, Art Cafè, Enigma, Bar Api, Piccolo Bar, Cucci 1890, Go Back, Bar Gelateria Corrado. ​