Tutto pronto per il 62° raduno degli ex convittori

Sabato 27 e Domenica Convitto di Piazza Campello

Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2023 nei locali del Convitto INPS di Piazza Campello 5, ci sarà il 62° Raduno annuale dell’Associazione ex Convittori e ex Convittrici di Spoleto e Pescara.

Il ripetersi di questo appuntamento annuale crea una sorta di sortilegio: ritornare giovani per un po’, nel ricordo e nel rinnovo del proprio amore verso Spoleto, ritrovarsi tra gli amici di un tempo ripercorrendo eventi per alcuni belli, per altri meno, ma tutti nel solco di un’amicizia mai sopita, sempre orgogliosamente custodita nel proprio cuore.

Nella giornata di domenica 28 il programma prevede: la S. Messa (ore 10.00 Chiesa di S. Filippo) e l’apposizione di una corona d’alloro alle lapidi che ricordano gli ex convittori caduti nelle due guerre mondiali da quest’anno spostate nel Chiostro del Convitto. A seguire la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium del Convitto alla memoria dell’ex Direttore (1971-1991) dott. Michele Milella.

Grazie anche al contributo riconosciuto all’Associazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, saranno premiati inoltre i ragazzi e le ragazze che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno ottenuto le migliori votazioni: Plini Giada, Panetto Costanza, Santarelli Tommaso, Verdura Edoardo, Filloramo Emanuele, Ceccaraglia Emanuele Benedetto, Bondi Daynelis, Caccia Gabriele, Federici Emanuele, Oliviero Daniele, Chionetti, Francesco Mosè, Bossa Ettore.