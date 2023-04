Tutto pronto per “Il 5mila del Granducato”

I TROFEO CITTÀ DI SPOLETO E I MEMORIAL MARA MUZZI

Domenica 16 aprile, dalle ore 8.00, al Giro della Rocca



La. A.S.D. 2S Atletica Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto ed in collaborazione col Comitato Regionale Fidal Umbria, organizza domenica 16 aprile la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada “IL 5MILA DEL GRANDUCATO”, I Trofeo Città di Spoleto e I Memorial Mara Muzzi.

La competizione, una corsa podistica su strada di 5 km, ha un rilievo nazionale ed è inserita nel calendario nazionale FIDAL per le categorie Assoluti/e e SM/SF.



La gara sarà valida inoltre come Campionato Regionale individuale Giovanile di corsa su strada, sulle diverse distanze previste da regolamento per tutte le categorie Giovanili (Allieve, Allievi, Cadette, Cadetti, Ragazze, Ragazzi, Esordienti F/M).

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in piazza Campello. La gara si terrà al Giro della Rocca, un circuito di 1 km da ripetere più volte a seconda della distanza da percorrere per le varie categorie.





PROGRAMMA ORARIO DELLE COMPETIZIONI:

Ore 8.00 Ritrovo giudici e concorrenti

Ore 9.30 Allievi AM, Juniores, Pro-Sen M (Assoluti e Master) con tempo sui 5 Km sotto i 20’ – 5 km omologati

Ore 10.00 Juniores F, Pro-Sen F (Assoluti e Master), Master M con tempo sui 5 km sopra 20’ – 5 km omologati

Ore 11.00 Cadette CF (14-15 anni; 2009-2008) – 3 Km (3 giri)

Ore 11.30 Allieve AF (16-17 anni; 2007-2006), Cadetti CM (14-15 anni; 2009-2008) – 4 Km (4 giri)

Ore 12.00 Ragazze RF (12-13 anni; 2011-2010) – 2000 m (2 giri)

Ore 12.10 Ragazzi RM (12-13 anni; 2011-2010) – 2000 m (2 giri)

Ore 12.20 Esordienti F5 (5-6-7 anni; 2018-2017-2016) – 300 mt

Ore 12.25 Esordienti M5 (5-6-7 anni; 2018-2017-2016) – 300 mt

Ore 12.30 Esordienti F8 (8-9 anni; 2015-2014) – 500 mt

Ore 12.35 Esordienti M8 (8-9 anni; 2015-2014) – 500 mt

Ore 12.45 Esordienti F10 (10-11 anni; 2013-2012) – 800 mt

Ore 12.55 Esordienti M10 (10-11 anni; 2013-2012) – 800 mt

ORE 10.45: PARTENZA “CAMMINATA DEL SORRISO” per le vie del CENTRO STORICO (Partecipazione libera ad offerta).

Gli orari potranno subire variazioni a seconda del numero degli iscritti a ciascuna gara o per altre necessità organizzative, previa tempestiva comunicazione a tutti gli atleti.





Per consentire la competizione, domenica 16 aprile dalle ore 7.00 alle 15.00 è vietata la sosta con l’obbligo di rimozione in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (aree di sosta comprese tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte e nell’area antistante la Chiesa San Simone).

I titolari di abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno sostare in tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico, indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.

Sempre domenica 16 aprile, dalle ore 9.00 alle 13,00 la circolazione veicolare è sospesa (fatta eccezione per i veicoli al seguito della gara podistica ed i veicoli diretti all’albergo “Il Gattapone”) in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (area compresa tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte).​