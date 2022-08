Tutto pronto per il 42° Ferragosto spoletino organizzato dalla Pro Loco “A. Busetti”

Dal 6 al 15 agosto alla Casina dell’ippocastano

(DMN) Spoleto – manca veramente poco alla quarantaduesima edizione del “Ferragosto spoletino”, organizzato dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”. La Casina dell’Ippocastano, in viale Matteotti, è pronta accogliete spoletini e turisti per sette eventi dal 6 al 15 agosto. Si terranno tornei di biliardino, “coperchietti” e Burraco, una cena sotto le stelle nella notte di San Lorenzo, una serata di musica in memoria di Cristian Panetto e nel giorno di Ferragosto il concerto dello storico gruppo spoletino degli Apaches e la tradizionale tombola di Ferragosto.

Tutte le informazioni utili nella locandina: