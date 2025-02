Tutto pronto per il 196° Carnevale di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Siamo giunti anche quest’anno a una nuova edizione del nostro storico carnevale, la 196ª per l’esattezza. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, in quest’edizione non è stato possibile allestire i carri allegorici a causa di un problema grave e annoso: la mancanza di un capannone stabile che possa consentire ai carristi di poter allestire al sicuro e in continuità. Nonostante ciò, non ci si è persi d’animo e i vari rioni e gruppi hanno deciso in concordia di sfilare comunque organizzandosi in gruppi mascherati accompagnati da qualche piccolo mezzo; questo è importante dal momento che si dà un senso di continuità alla nostra manifestazione, rappresenta la voglia di andare avanti e ci ricorda che ogni tanto è giusto divertirsi comunque, costi quel che costi.

Il programma prevede due eventi principali alle 14.30:

Il giorno Domenica 23 Febbraio, sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro storico con il seguente percorso: partenza da Piazza della Libertà e posizionamento in Corso Mazzini; proseguimento verso via Tobagi, via Filitteria, Largo B. Gigli, via Vaita Sant’Andrea, via L. Pierleone, via S. Cecili, via dei Gesuiti, Largo Oberdan, corso Garibaldi e grande conclusione in Piazza Garibaldi.

Il giorno Domenica 2 Marzo, grande festa finale di tutti i gruppi in viale Trento e Trieste

con dolci tipici Spoletini.

Di seguito l’elenco dei gruppi coinvolti:

Banda musicale di Spoleto e sbandieratori di Amelia Pro loco S. Giacomo – L’ospedale de ‘na vorda Scuole infanzia Protte – Il Circo Silenzio Rione San Nicolò – Moulin Rouge Tutti alla riscossa – Gli Acchiappafantasmi Associazione Il Bruco – I Messicani Campello – Fragole, panna e champagne Campello – Il Circo Puritti Nui – Inside Out Gli imprevedibili – Tema imprevedibile

Prima di invitarvi a venire a questi eventi e divertirvi con noi, facciamo presente quanto segue: l’Associazione Manifestazioni Spoletine, che organizza il carnevale, è in una fase di rinnovo e transizione. Ciò comporterà la stesura di un nuovo statuto e l’elezione di un consiglio direttivo, cosicché il nostro carnevale possa avere accesso anche ad altri aiuti economici oltre a quelli del Comune di Spoleto; visto e considerato che parliamo di una manifestazione che ha le sue attestazioni ufficiali dall’inizio dell’800, bisognerà far valere la sua storicità come parte integrante del nostro collettivo patrimonio culturale. L’unico modo per poter intraprendere questo percorso è quello di coinvolgere in maniera più attiva sia la popolazione di Spoleto, che deve tornare a vivere le proprie pro loco, associazioni e gruppi, sia le scuole per coinvolgere i giovani, cosicché tutti insieme possiamo far crescere il nostro Carnevale e quindi la nostra città. Al necessario riassetto interno va aggiunto un problema di fondo ancora più grande, ovvero la mancanza di un capannone per allestire i carri allegorici per far lavorare i carristi; senza questo sarà in futuro impossibile rivedere i carri come eravamo abituati in passato. Da qui dunque l’appello a tutta la cittadinanza per darci una mano a risolvere questo problema e alle istituzioni, le quali sono consapevoli della situazione ma devono essere altresì coscienti che un’associazione non può risolvere da sola questo problema così grande. Certamente moltissime questioni che non saranno risolte dal giorno alla notte, per ora serve avere le idee chiare e persone volenterose che possano aiutarci.

Infine, un ringraziamento speciale a tutti i nostri collaboratori, carristi, sostenitori e amici senza cui tutto ciò non sarebbe possibile e che nonostante tutto non perdono mai la volontà di andare avanti. Un ringraziamento agli sponsor senza cui tutto questo non sarebbe possibile; la collaborazione tra l’Associazione e le realtà imprenditoriali della nostra città è determinante per la riuscita della manifestazione, segno di quanto ancora il Carnevale sia radicato nel tessuto economico-sociale. Un ringraziamento finale all’amministrazione comunale per il sostegno e la fiducia nell’evento.

Il lavoro da fare è molto, per ora vi chiediamo di continuare a essere affezionati al nostro Carnevale e a venire a divertirvi con noi, con la speranza di poter crescere sempre di più negli anni a venire