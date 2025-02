Tutto pronto per il 1° Cross Mud & Glory Academy

Tutto pronto a Beroide di Spoleto per il I Cross Mud & Glory Academy, valido per le categorie assoluti, master, cadetti ed esordienti, in programma domenica 9 marzo 2025. La gara accreditata FIDAL Umbria, si svolgerà su due distanze, da percorrere con più orari di partenza:

4 km per Donne e master F-M over 60, ore 9.30

8 km per Uomini, ore 10.00

a seguire categoria Cadetti, Esordienti, distante varie da 2.00 km a 0.20

Il ritrovo ed il e ritiro pettorali è fisaato dalle 8.00.

Verranno premiati dalle ore 11.30 :

I primo 3 assoluti

I primi 5 di ogni categoria

Iscrizione su @icron.it

www.icron.it/newgo/#/evento/20253932

Info:

Matteo Cifonelli 3932480390

Giacomo Dominici 3496611535

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Az. Ag. Gasperini di Sandro Gasperinj, loc.Beoride 157.