Tutto pronto per il 1° Bar Padel Cup Spoleto: ecco le squadre partecipanti

CI SIAMO !!!!!!! dal 5 al 18 maggio 2025 si disputerà il 1° BAR PADEL CUP all’Inside Padel Spoleto.

Il torneo è stato ideato dallo specialist event Diego Cesaretti e tutto il team dell’Inside Padel creando un vero e proprio evento destinato ai Bar Spoletini con aperitivo di presentazione squadra che si daranno battaglia per aggiudicarsi il 1° trofeo.

Nei BAR potrei trovare esposte le maglie di gioco che i giocatori indosseranno durante tutti l’evento.

Le squadre sono rappresentate dal capitano: Francesco Margiotta per il BAR API, Carlo Mollaioli per AREA 34 CAFFE’, Stefano Bocchini per il Bar KISS, Leonardo Pino per il CAFFE’ DI MEZZO, Gabriele Rotar per il BAR CUCCI, Simona Gobbbini per il BAR COMMERCIO, Filippo Tosti per il PICCOLO BAR, David Palmucci per il CAFFE’ DEGLI ARTISTI e Simone Petrini per il BAR CORRADO.

I capitani hanno potuto comporre la propria rosa di giocatori tramite un’assegnazione causale a estrazione e ogni squadra è composta da 6 uomini e 2 donne, ogni incontro potranno schierare 5 uomini e 1 donna giocando 2 maschili e 1 misto.

Questo evento è stato aperto a tutti i giocatori di Padel con un numero limitato di 72 iscritti, che la prossima edizione si potrà ampliare a più bar aderenti e pertanto più giocatori che potranno partecipare.

Il torneo si disputerà tutte le sere dal 5 maggio dalle ore 18:30 fino alle 23:00 e durante tutta la manifestazione potrai assistere agli incontri con aperitivo e musica di intrattenimento per creare delle serate con un atmosfera di festa e di tifo per la propria squadra.

Inoltre potrai assistere alla finale il giorno domenica 18 maggio dalle ore 15:00 e la giornata si concluderà con la premiazione assegnando il trofeo verrà esposto al Bar vincitore fino alla prossima edizione, il quale varrà rimesso in palio per il 2026, conciliando la giornata con il Dj BVOICE Marco Brunini che commenterà le finali e farà ballare tutti con la sua musica !!!!!!!!!

Durante il torneo presenteremo altri due eventi nazionali FITP a giugno e ottobre 2025 che porteranno a confrontarsi all’Inside i migliori giocatori agonistici.

Vi aspettiamo tutti i giorni all’Inside Padel Spoleto in Via dei Tessili 19, comunicando che la struttura è a disposizione a qualsiasi persona che vuole provare questo bellissimo gioco chiamato Padel, in quanto il circolo offre istruttori di vari livelli con riconoscimenti federali.