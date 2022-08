Tutto pronto per “Estate insieme”

Lunedì 29 agosto a Spazio Collicola racconti ed emozioni dell’estate dei ragazzi dei centri disabili e autismo di Spoleto



Sorrisi, fatica, gioia, amicizia, scoperta, condivisione sono queste alcune delle parole che possono descrivere l’estate dei ragazzi dei centri autismo e disabili della zona sociale numero 9 dell’Umbria (Spoleto, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Campello sul Clitunno).

Con ESTATE INSIEME ripercorreremo insieme le esperienze vissute dai nostri ragazzi: lunedì 29 agosto presso l’Arena Spazio Collicola, a partire dalle 21,00 si svolgerà una serata evento di restituzione delle iniziative svolte durante l’estate.

Saranno proiettati dei video riguardanti la Marcia dei Bradipi, una passeggiata da Spoleto ad Assisi che ha coinvolto sette dei nostri ragazzi in un cammino di circa 50 chilometri con il supporto degli operatori specializzati del C.A.I. Spoleto; il laboratorio teatrale sull’espressività del corpo e delle emozioni al quale hanno partecipato 15 dei nostri ragazzi, ed infine le immagini della trasferta torinese dei ragazzi dello Special Olympics. Tutte le iniziative sono state realizzate dalla Cooperativa Il Cerchio grazie al supporto della Usl 2 Umbria Distretto di Spoleto e il Comune di Spoleto e al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, dell’A.I.A.S., dell’associazione Peter Pan, del C.A.I. di Spoleto e dell’associazione Uovo di Colombo con il progetto Lab.Qua.

Un’estate davvero ricca di progetti e iniziative che hanno coinvolto i ragazzi in un percorso di crescita, inclusione e superamento dei propri limiti; esperienze che saranno raccontate non solo attraverso i video, le foto ma soprattutto con le parole dei protagonisti che condivideranno con gli intervenuti le loro emozioni.

Alla serata evento interverranno tra gli altri la presidente della Cooperativa Il Cerchio Serenella Banconi, l’assessore al Benessere e all’innovazione sociale del Comune di Spoleto Luigina Renzi, il presidente dell’associazione Peter Pan Decimo Granelli e la presidente dell’AIAS Adelaide Colombo.

Sarà un momento non solo di racconto e condivisione, ma anche di divertimento e musica grazie ai ragazzi della Sbrock band che, guidati dal maestro Carlini, si esibiranno in una performance live. Durante la serata sarà anche ufficializzata la convocazione di un’atleta spoletina dello Special Olympics di Spoleto ai World Games di Berlino 2023, l’evento sportivo più grande al mondo per le persone con disabilità multiple o mentali.

La cittadinanza è invitata a partecipare e si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative fondamentali per i nostri ragazzi. L’appuntamento è quindi lunedì 29 agosto, alle 21,00, presso l’Arena Spazio Collicola nel cortile di Palazzo Collicola a Spoleto. L’ingresso è libero.