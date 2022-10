Tutto pronto a Spoleto per la World Cup di E-Bike Enduro

Appuntamento in città il 15 e 16 ottobre con il Gp Monini

Nonostante la stagione autunnale, a Spoleto si sta scaldando l’atmosfera per l’arrivo della World Cup di E-Bike Enduro, che nel week end del 15/16 ottobre animerà la cittadina umbra! In concomitanza con la coppa del Mondo si correrà anche l’Italiano, e c’è ancora tempo per essere della partita, infatti, fino al 14 ottobre, con licenza entro l’11, è possibile iscriversi alla manifestazione con soli 50 euro, sarà sufficiente possedere una E-Bike, e ovviamente aver regolarmente superato la visita medica sportiva per avere licenza Fmi enduro! Nel week end del Gp Monini di Enduro E-Bike il programma avrà inizio ovviamente già dal sabato, con l’apertura in Piazza Garibaldi dell’area Street Food e di tutte quelle zone dedicate all’Expo e ai Demo Ride! In serata spettacolo di free-style ed escursione notturna aperta a tutti i possessori di E-Bike. Domenica 16 ottobre, giornata di gara, con start previsto per le 10 e bandiera a scacchi per le 16, a fine manifestazione premiazioni e spettacoli di free style!