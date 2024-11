Tutti di corsa da Spoleto a Morgnano. Domenica 8 dicembre torna la classica del podismo umbro

È tutto pronto per la 46ma edizione della Spoleto-Morgnano, la classicisma del podismo umbro, organizzata dell’Atletica 2S Spoleto, in programma, come da tradizione, domenica 8 dicembre. I runners presenti (lo scorso anno erano ben 114) si misureranno in un percorso di 14km e 400 metri disegnati dalla centralissima Piazza del Mercato, con tanti saliscendi, fino al traguardo sulla piazza di Morgnano. Le iscrizioni sono già aperte su Icron (https://www.icron.it/newgo/#/evento/20243791). Tutte le informazioni utili nella locandina in basso

La galleria fotografica di Due Mondi News dell’edizione 2023: