Tutti a tavola tutti insieme. Pranzo gluten free nelle scuole primarie e dell’infanzia di Spoleto

Venerdì 17 maggio, nelle mense scolastiche del Comune di Spoleto, verrà servito un pranzo senza glutine per tutti gli alunni delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana Nazionale della Celiachia, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia: ancora oggi per chi è affetto da celiachia l’unica terapia è la rigorosa e permanente alimentazione senza glutine.

Per il menu gluten free sono stati scelti alimenti come riso, legumi, formaggi, verdura e frutta fresca, piatti che fanno parte della tradizione​ culinaria locale, evitando la contaminazione con i cibi in cui il glutine è presente.

La scelta del menu e del giorno sono stati concordati con i responsabili dei centri cottura per garantire la somministrazione di pasti sicuri a coloro che quotidianamente, per motivate esigenze di salute, devono escludere il glutine dalla propria dieta.

I piatti proposti per la giornata “Tutti a tavola tutti insieme” sono: minestra riso e fagioli, stracchino e pomodori, frutta fresca di stagione e gallette di riso o mais.

Gli obiettivi di questa iniziativa, oltre alla condivisione della stesso pranzo uguale per tutti per consentire a studenti e famiglie di comprendere ed accogliere un compagno celiaco, sono anche la diffusione di cultura e conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine.