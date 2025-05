Tutti a tavola tutti insieme. Iniziativa all’interno della Settimana Nazionale della Celiachia

Lunedì 13 maggio verrà servito a tutte le bambine e i bambini delle scuole primarie e d’infanzia del Comune di Spoleto un menù completamente senza glutine.

L’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme” si inserisce nell’ambito della Settimana Nazionale della Celiachia, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia per informare e sensibilizzare la cittadinanza riguardo una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate che hanno come unica terapia la rigorosa e permanente alimentazione senza glutine.

Il Comune di Spoleto, in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia, intende, aderendo all’iniziativa, contribuire a diffondere cultura e conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine consentendo a studenti e famiglie di comprendere ed accogliere un eventuale compagno celiaco.

L’Amministrazione, in sede di Giunta comunale, ha deliberato l’intenzione di offrire gratuitamente il pranzo gluten free a tutti i 1200 fruitori delle mense scolastiche comunali. Le famiglie riceveranno una ricarica del pasto consumato sul proprio conto mensa.

Il menù di lunedì 13, composto da linguine di pasta speciale con sugo di tonno, filetto di pesce gratinato con farina di mais, fagiolini al vapore, gallette di mais/riso e frutta fresca di stagione, è stato concordato con i responsabili dei centri cottura.

Inoltre, per meglio comprendere ed accogliere un compagno celiaco attraverso la diffusione di cultura e conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine,

Il concessionario del servizio mensa B+ e CIR Food hanno distribuito in tutte le scuole interessate il materiale informativo predisposto dall’Aic nazionale per i docenti e le schede gioco per le alunne e gli alunni.

Verrà anche consegnato un attestato a tutte le bambine e i bambini che partecipano all’iniziativa quale riconoscimento per lo spirito di accoglienza e inclusività dimostrati.