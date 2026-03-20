Turismo, nasce la Commissione Marketing di Prima Spoleto: al via il confronto con gli operatori

Si è svolta presso la sede sociale dell’Associazione Prima Spoleto la prima riunione della Commissione Marketing e Turismo, nuovo organismo interno nato con l’obiettivo di raccogliere idee, esigenze e proposte utili allo sviluppo del comparto turistico cittadino.

A coordinare i lavori è stato Alessio Musco, responsabile della Commissione, che ha aperto l’incontro sottolineando il ruolo dell’organismo: uno spazio di ascolto e confronto con finalità esclusivamente propositive, pensato per elaborare suggerimenti concreti da sottoporre a chi, a livello istituzionale e non, ha la responsabilità della gestione e promozione del turismo. Un approccio, è stato ribadito, improntato a uno spirito costruttivo e collaborativo.

Alla riunione hanno preso parte anche alcuni operatori del settore turistico, invitati a offrire il proprio contributo grazie all’esperienza maturata sul campo. Il confronto si è rivelato particolarmente dinamico e ricco di spunti, evidenziando diverse criticità ma anche opportunità di crescita per il territorio.

Tra i principali temi emersi figurano la necessità di migliorare la comunicazione e la promozione degli eventi, l’urgenza di garantire collegamenti più efficienti e adeguati, la riflessione sulla tipologia e qualità delle manifestazioni proposte, nonché l’importanza di elevare gli standard dei servizi offerti ai visitatori. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla capacità di attrarre il pubblico giovanile e alla proposta di istituire una “cabina di regia” capace di coordinare in modo efficace le diverse realtà del comparto turistico.

Si tratta di questioni centrali per il futuro del territorio, che dovranno essere ulteriormente approfondite con l’obiettivo di confluire in un progetto integrato di sviluppo e fattibilità.

Questo primo incontro rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio: la Commissione Marketing e Turismo ha infatti già annunciato nuovi appuntamenti, che coinvolgeranno associazioni di categoria, operatori del settore e realtà istituzionali, in un’ottica di confronto sempre più inclusiva e partecipata.